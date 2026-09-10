Oasis mania: l'ultimo trend è vestirsi come i fratelli Gallagher

Nostalgia brit. Gli Oasis non sono mai stati "vestiti bene" eppure sono entrati nell'immaginario collettivo anche con il loro modo di presentarsi sul palco e al pubblico. Freschi della loro presenza a Venezia 83 per il film documentario sulla loro reunion, "Oasis: Don't Look Back In Anger", presentato fuori concorso e approdato nei cinema, il loro guardaroba assume mai come ora una forte valenza simbolica. E sta vivendo un vero e proprio rilancio.