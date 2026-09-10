I due fratelli, in attività dal 1991, dopo una separazione artistica di 15 anni e di nuovo insieme dal 2024, sono una band che in ambito musicale ha creato canzoni che sono diventate dei masterpeace per gli amanti dell'indie rock, e sono stati i pionieri del britpop. Wonderwall e Don't Look Back in Anger - quest'ultimo titolo omonimo del documentario presentato a Venezia - sono diventati inni generazionali. Originari di Manchester, nella zona operaia e cresciuti tra case popolari e sussidi economici, sono riusciti a rendere "cool" anche la musica non composta da glitter e lustrini, ma anche quella più rude e grunge. Inoltre, hanno anche cambiato le regole della moda nel settore musicale, facendo diventare di tendenza i parka, i cappelli alla pescatora e gli occhiali tondi. Il Comune di Roma non ha ancora ufficializzato l'arrivo dei fratelli Gallagher all'Olimpico, ma gli indizi fanno pensare fortemente che i fan italiani potranno tornare a cantare le loro canzoni la prossima estate.