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Una notizia che farà felice tutti i Millennials e non solo: gli Oasis torneranno ad esibirsi in Italia nel 2027, con due date nella Capitale. Al momento ci sono solo indizi, ma secondo il tabloid The Sun i due fratelli britannici Noel e Liam Gallagher potrebbero essere allo Stadio Olimpico il prossimo 24 e 25 luglio 2027. D'altronde, lo stesso Liam aveva annunciato durante una vacanza a Roma, e poi riconfermato durante il Festival del Cinema di Venezia, l'intenzione di fare tappa in Italia durante la tournée.
Il video sui social
Sulla pagina Instagram degli Oasis è comparso un video che rende l'indiscrezione sempre più reale: una vespa rossa, con due ragazzi a bordo che percorrono le stradine del quartiere Trastevere, una delle zone più iconiche e caratteristiche della città. La tournée con le date ufficiali non è ancora stata pubblicata, ma non solo Roma è stata la protagonista di un teaser: fino ad adesso anche Parigi e Amsterdam sono state citate con brevi clip di figuranti che appaiono qualche secondo in qualche angolo di queste capitali.
Gli Oasis simbolo degli anni '90
I due fratelli, in attività dal 1991, dopo una separazione artistica di 15 anni e di nuovo insieme dal 2024, sono una band che in ambito musicale ha creato canzoni che sono diventate dei masterpeace per gli amanti dell'indie rock, e sono stati i pionieri del britpop. Wonderwall e Don't Look Back in Anger - quest'ultimo titolo omonimo del documentario presentato a Venezia - sono diventati inni generazionali. Originari di Manchester, nella zona operaia e cresciuti tra case popolari e sussidi economici, sono riusciti a rendere "cool" anche la musica non composta da glitter e lustrini, ma anche quella più rude e grunge. Inoltre, hanno anche cambiato le regole della moda nel settore musicale, facendo diventare di tendenza i parka, i cappelli alla pescatora e gli occhiali tondi. Il Comune di Roma non ha ancora ufficializzato l'arrivo dei fratelli Gallagher all'Olimpico, ma gli indizi fanno pensare fortemente che i fan italiani potranno tornare a cantare le loro canzoni la prossima estate.