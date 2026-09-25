Il conto alla rovescia per il ritorno degli Oasis in Italia è già cominciato. La vendita dei biglietti è entrata nel vivo e migliaia di fan stanno cercando di superare code virtuali, codici e disponibilità limitate per assicurarsi un posto davanti alla band dei fratelli Gallagher. Per i tre concerti allo Stadio Olimpico, il 26, 29 e 30 luglio 2027, la richiesta è, particolarmente, alta: la terza data è stata aggiunta proprio per rispondere alla domanda del pubblico, dopo l'annuncio iniziale dei due appuntamenti.