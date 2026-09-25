Oasis a Roma, la corsa al biglietto è già iniziata: Liam sui social invita i fan alla calma
I concerti di Liam e Noel Gallagher allo Stadio Olimpico sono tra gli appuntamenti più attesi del 2027, gà aggiunta la terza data
Oasis a Roma nel 2027, la conferma di Liam Gallagher: "Faremo due concerti" © Getty
Il conto alla rovescia per il ritorno degli Oasis in Italia è già cominciato. La vendita dei biglietti è entrata nel vivo e migliaia di fan stanno cercando di superare code virtuali, codici e disponibilità limitate per assicurarsi un posto davanti alla band dei fratelli Gallagher. Per i tre concerti allo Stadio Olimpico, il 26, 29 e 30 luglio 2027, la richiesta è, particolarmente, alta: la terza data è stata aggiunta proprio per rispondere alla domanda del pubblico, dopo l'annuncio iniziale dei due appuntamenti.
Il codice non garantisce il biglietto
La prima regola della caccia ai ticket è anche quella più importante: ricevere il codice per la presale non significa avere un biglietto in tasca. I fan che si erano registrati sulla piattaforma dedicata hanno iniziato a ricevere il codice univoco, anche via e-mail e, in alcuni casi, nella cartella spam. Il codice consente di accedere alla fase di vendita, ma i biglietti restano comunque soggetti alla disponibilità. Le vendite ufficiali per le date italiane sono distribuite tra venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, con tre finestre di vendita previste ogni giorno.
Liam Gallagher invita i fan a non farsi la guerra
Mentre la corsa al biglietto entra nel vivo, Liam Gallagher ha deciso di intervenire direttamente sui social con una serie di messaggi rivolti ai fan. Il cantante ha invitato chi è impegnato nella corsa all'acquisto a essere paziente e a pensare anche agli altri, con un tono tra l'ironico e il criptico. Un modo, evidentemente, per commentare quella che sui social viene descritta come una vera e propria battaglia per conquistare i posti disponibili. I messaggi, pubblicati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, hanno immediatamente attirato l'attenzione dei fan, sempre pronti a interpretare ogni parola del frontman.
Quanto costano i biglietti degli Oasis a Roma?
Per assistere ai concerti romani della band, i prezzi standard dei biglietti partono da 92,29 euro e arrivano a 276,86 euro, commissioni incluse. La cifra varia naturalmente in base alla fascia di prezzo e alla tipologia di posto. La disponibilità, però, resta legata alle singole finestre di vendita: anche avere accesso alla presale non significa quindi poter scegliere liberamente tra tutti i settori.