Greta Van Fleet, torna il rock della band americana: nuovo album e tappa a Milano nel 2027
Avventura, passione, brutalità, bellezza, sesso e immaginazione sono le anime di "Palace For The People", il nuovo album dei Greta Van Fleet. Il disco della band vincitrice di un Grammy Award uscirà il 9 ottobre e anticipa "l'Into The Beginning Tour", che nel 2027 toccherà anche Milano
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Segnatevi nel calendario due date e assieme al nome dei Greta Van Fleet, la rock band statunitense vincitrice di un Grammy Award: venerdì 9 ottobre 2026 e domenica 16 maggio 2027. La prima è l'uscita del loro nuovo album “Palace For The People”, disponibile in preordine in diversi formati fisici. L’album raccoglie le diverse anime della band attraverso la potenza vocale del frontman Josh Kiszka, riff imponenti e assoli di chitarra, muovendosi tra energia rock, atmosfere eteree e una forte componente sinfonica. La seconda data, invece, è l'unica disponibile in Italia della loro nuova tournée mondiale "Into The Beginning Tour", dove suoneranno all'Unipol Forum di Milano.
Una musica aperta a tutti
"La funzione dell’artista è offrire ciò che l’universo non può offrire", racconta Josh Kiszka. "Volevamo realizzare un disco che incarnasse avventura, passione, brutalità, bellezza, sesso e immaginazione, e questo è ciò che abbiamo fatto. Abbiamo suonato al Palace of the People di Londra e la nostra musica è un Palace for the People (un luogo aperto a tutti). Quando hai visto così tanto del mondo, ti rendi conto di quanto ancora ci sia da scoprire. Siamo cercatori di stelle. Prendiamo semplicemente l’esperienza umana e la traduciamo in musica".
Registrato in Tennessee nella primavera del 2026, “Palace For The People” è stato co-prodotto dalla band insieme a Mike Elizondo, produttore discografico, bassista e tastierista statunitense, e presenta una formazione più coesa e solida che mai. "Nel momento in cui noi quattro entriamo in una stanza con l’obiettivo comune di creare, c’è ben poco che possa fermarci", racconta il batterista Danny Wagner. "Ci siamo resi conto che la musica è il nostro palazzo", aggiunge il bassista e tastierista Sam Kiszka.
I biglietti per l'unica data italiana
Per assistere all'unica data italiana dei Greta Van Fleet, in programma il 16 maggio 2027 all'Unipol Forum di Milano, i fan dovranno attendere l'apertura delle vendite prevista per venerdì 9 ottobre alle ore 10.00.