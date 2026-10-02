"La funzione dell’artista è offrire ciò che l’universo non può offrire", racconta Josh Kiszka. "Volevamo realizzare un disco che incarnasse avventura, passione, brutalità, bellezza, sesso e immaginazione, e questo è ciò che abbiamo fatto. Abbiamo suonato al Palace of the People di Londra e la nostra musica è un Palace for the People (un luogo aperto a tutti). Quando hai visto così tanto del mondo, ti rendi conto di quanto ancora ci sia da scoprire. Siamo cercatori di stelle. Prendiamo semplicemente l’esperienza umana e la traduciamo in musica".