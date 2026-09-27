La figlia Teresa cresce lontana dai riflettori, studia a New York e diventa una fumettista e illustratrice. Nel 2020 la famiglia Cherubini affronta la prova più difficile: a Teresa viene diagnosticato un linfoma di Hodgkin. La ragazza affronta mesi di cure in segreto con straordinario coraggio. A gennaio 2021 è proprio Teresa a dare l'annuncio sui social di essere guarita. "È stata strepitosa. Ha avuto un momento di difficoltà e ha dimostrato una forza che... io ero così ammirato. Lei dava forza a se stessa e di conseguenza la dava a noi", ha commentato commosso Jovanotti.