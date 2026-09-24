Roberto Vecchioni © Paolo De Francesco
Un improvviso problema di salute ha costretto Roberto Vecchioni a rinunciare al concerto previsto a Salerno. Il cantautore milanese, 83 anni, avrebbe dovuto salire sul palco del Teatro Verdi venerdì sera, nell'ambito della 38ª edizione del Premio Charlot, ma l'appuntamento è stato annullato e rinviato. Gli organizzatori hanno parlato di "improvvisi e importanti problemi di salute", senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dell'artista.
Il concerto al Premio Charlot
Vecchioni era atteso a Salerno anche per ricevere il Premio "Grandi Protagonisti dello Spettacolo". Il suo forfait ha quindi modificato il programma della serata, che non è stata cancellata completamente: al posto del cantautore si esibiranno Enrico Brignano e la Montecarlo Big Band. Il Premio Charlot ha rivolto a Vecchioni un augurio di pronta e completa guarigione, mentre cresce l'attenzione sulle sue condizioni di salute. Per il momento non sono state diffuse altre informazioni ufficiali.
Il precedente malore e il ritorno sul palco
Nei mesi scorsi il cantautore aveva già dovuto interrompere temporaneamente gli impegni dal vivo a causa di un malore. Dopo quella pausa, Vecchioni era però tornato a esibirsi durante l'estate, riprendendo la sua attività sul palco. Anche sui suoi profili social, al momento, non risultano comunicazioni sulle sue attuali condizioni. L'assenza di ulteriori aggiornamenti lascia quindi aperti gli interrogativi sui prossimi appuntamenti in calendario.
A rischio anche il concerto di Milano
Tra gli eventi che potrebbero essere interessati dal nuovo stop c'è il concerto in programma lunedì 28 settembre al Teatro Dal Verme di Milano. L'appuntamento fa parte del tour 2026 "Tra il silenzio e il tuono" ed era già stato rinviato rispetto alla data originaria del 13 marzo. Il calendario prevede poi un'altra tappa mercoledì 30 settembre al Teatro Brancaccio di Roma. Al momento, tuttavia, non sono state comunicate cancellazioni per queste due date.
L'attesa per le condizioni di Vecchioni
La priorità, in queste ore, resta dunque capire come stia realmente Roberto Vecchioni. Per la famiglia e per il pubblico l'auspicio è che il cantautore possa superare rapidamente questo nuovo problema di salute e tornare presto alla sua attività artistica e agli appuntamenti dal vivo.