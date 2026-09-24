Vecchioni era atteso a Salerno anche per ricevere il Premio "Grandi Protagonisti dello Spettacolo". Il suo forfait ha quindi modificato il programma della serata, che non è stata cancellata completamente: al posto del cantautore si esibiranno Enrico Brignano e la Montecarlo Big Band. Il Premio Charlot ha rivolto a Vecchioni un augurio di pronta e completa guarigione, mentre cresce l'attenzione sulle sue condizioni di salute. Per il momento non sono state diffuse altre informazioni ufficiali.