In segno di cordoglio dell'intera comunità milanese, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di oggi. Appena aperta la camera ardente il pellegrinaggio dei milanesi, cittadini comuni e volti noti, è ripreso incessante. Tra le prime persone ad arrivare questa mattina c'è stata Caterina Caselli, ex cantante e apprezzatissima discografica. "Se ne va, se ne è andata una grande interprete, un'immensa interprete, non esagero con l'aggettivo perché tutte le volte che lei cantava queste canzoni, ancora adesso entrando, mi sono commossa perché è una voce che lascia la traccia dentro di te - ha detto la Caselli che era accompagnata dall'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi -"Lascia un lascito per chi l'ha conosciuta, fonte di ispirazione per chi ama l'arte. Abbiamo lavorato insieme e ho avuto modo di conoscerla. Era una donna libera, lo è sempre stata, molto coraggiosa, e non aveva timore di cambiare. Era molto interessata e curiosa a sperimentare, però sapeva scegliere. Qualsiasi cosa che lei sceglieva comunque era qualcosa che aveva a che fare con l'arte e con la bellezza".