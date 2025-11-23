Ornella Vanoni, aperta la camera ardente al Piccolo Teatro: gente in coda sin dal primo mattino

Si è aperta la camera ardente per Ornella Vanoni
© IPA
© IPA
L'accesso al pubblico sarà consentito dalle 10 alle 14 oggi e domani, lunedì 24 novembre, dalle 10 alle 13
© IPA
Aperta, al Piccolo Teatro di Milano, la camera ardente in memoria di Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni, nella notte tra venerdì e sabato. L'accesso al pubblico sarà consentito fino alle 14 oggi e domani, lunedì 24 novembre, dalle 10 alle 13. L'arrivo del feretro della cantante è stato salutato dalla gente in coda sin dal primo mattino con un lungo applauso. Ad accoglierla il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. I funerali, per i quali la cantante aveva dato precise indicazioni, sono previsti domani pomeriggio, nella chiesa di San Marco e a Milano sarà lutto cittadino.
Sono centinaia i milanesi che hanno scelto di omaggiare la regina della musica italiana. La lunga coda che si snoda lungo via Dante, arriva dal Teatro Piccolo fino a Largo Cairoli. Tra le tante persone anche le cantanti Emma Martina, Fiorella Mannoia, e lo stilista Antonio Marras.
Ad accogliere i visitatori alla camera ardente dell'artista è la voce di Ornella Vanoni che canta "Domani" in loop. Accanto al feretro i gonfaloni del Comune di Milano, dalla città metropolitana e della Regione Lombardia e, alle sue spalle, una corona di rose bianche del Piccolo teatro d'Europa.
"Ornella Vannoni rappresenta la milanesità intesa come la voglia di essere liberi e non condizionati dal giudizio degli altri, del mainstream, lei da questo punto di vista è stata un bellissimo esempio, poi una storia molto dedicata alla nostra città e quindi credo che dovremmo trovare delle formule per essere riconoscenti, ma anche un po' per lasciare il suo insegnamento", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine della camera ardente di Ornella Vanoni. "È stata talmente una persona importante di Milano che bisogna trovare una formula per continuare a mandare avanti il suo insegnamento, quindi ci ragioniamo, è chiaro che non eravamo pronti perché certo aveva i suoi anni, mi diceva sempre che aveva i suoi acciacchi, però al contempo aveva questo spirito e sembrava invincibile" e ha poi concluso: "Dichiaro pienamente la disponibilità del Comune a creare qualcosa che permetta appunto di far sì che Ornella sia sempre un po' fra di noi, però sentendo la famiglia. Il lutto cittadino mi sembra assolutamente doveroso, è anche un modo per richiamare l'attenzione ai cittadini su qualcosa che è avvenuto e farli riflettere".
© IPA
© IPA
"Ornella Vanoni è stato un punto di riferimento per ognuno e ognuna di noi, perché era il simbolo della libertà, dell'irriverenza. Tante volte abbiamo cantato insieme, tanti ricordi. Quelli più divertenti li tengo per me". Lo ha detto Fiorella Mannoia arrivando alla camera ardente di Ornella Vanoni a Milano. "Era una donna colta, era una donna elegante, era una donna libera. Ecco, era una donna libera e una cantante straordinaria", ha aggiunto. "Era molto ironica e la battuta non le mancava mai. Era doveroso venirla a salutare. Ha vissuto in maniera lucida fino agli ultimi istanti. Morte più dolce non si poteva avere", ha concluso.