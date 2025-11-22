L'ultima telefonata di Ornella Vanoni: "Ho un dolore, come un coltello che ti trapassa la schiena"

"Devo stare ferma, ho un dolore… come un coltello che mi attraversa la schiena. No, domenica non vado in trasmissione, ci vado a settimane alterne. Andrò la prossima", aveva confidato nell’ultima telefonata con Maurizio Porro. Quella domenica, però, non è mai arrivata. E non è riuscita nemmeno a raggiungere la clinica di Pavia, dove era convinta l’avrebbero rimessa in piedi. Si è spenta nella sua casa di Milano. Nella puntata del 2 novembre era arrivata in studio da Fabio Fazio con un cuscino di fiori funerari, trasformando anche quel gesto in un sorriso. "Ci sono persone a cui non sai cosa regalare. Hanno già tutto. Allora ho trovato queste bare colorate: nell’attesa diventano una cassapanca, comode per metterci quello che non sai dove mettere. Finché non arriva il giorno. Io sceglierei quella bianca, semplice, lineare", aveva scherzato.