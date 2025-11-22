L'ultima telefonata di Ornella Vanoni: "Ho un dolore, come un coltello che ti trapassa la schiena"

Addio Ornella Vanoni, la vita e carriera in foto
La cantante aveva raccontato all'amico Maurizio Porro il dolore che l’aveva colpita negli ultimi giorni
Ornella Vanoni, morta a 91 anni per un arresto cardiocircolatorio, nell'ultima telefonata all'amico Maurizio Porro aveva parlato di un dolore improvviso, acuto, di quelli che non si possono ignorare. "Ho un dolore, come un coltello che ti trapassa la schiena", aveva detto. I dettagli riportati dal Corriere svelano come stava la cantante che aveva deciso di farsi ricoverare per un problema alla vertebra.
Il malessere era arrivato all’improvviso. Ornella Vanoni lo aveva raccontato come un’immagine precisa: "Non sto bene, un dolore a una vertebra, non so mi sento strana, ma andrò in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto". Nel suo racconto c’è poco spazio per il melodramma: c’è invece la lucidità di chi conosce il proprio corpo e ne ascolta ogni segnale.
Ornella Vanoni ha trascorso l'estate tra l'ospedale Monzino di Milano e il centro Don Gnocchi, lottando contro uno scompenso cardiaco che le aveva causato un accumulo di liquido nei polmoni. Qualche settimana fa aveva raccontato da Fabio Fazio che i medici l'avevano curata e che stava meglio. Ma negli ultimi giorni, qualcosa nel suo corpo sembrava non funzionare come avrebbe dovuto. E lei ne era consapevole.
"Devo stare ferma, ho un dolore… come un coltello che mi attraversa la schiena. No, domenica non vado in trasmissione, ci vado a settimane alterne. Andrò la prossima", aveva confidato nell’ultima telefonata con Maurizio Porro. Quella domenica, però, non è mai arrivata. E non è riuscita nemmeno a raggiungere la clinica di Pavia, dove era convinta l’avrebbero rimessa in piedi. Si è spenta nella sua casa di Milano. Nella puntata del 2 novembre era arrivata in studio da Fabio Fazio con un cuscino di fiori funerari, trasformando anche quel gesto in un sorriso. "Ci sono persone a cui non sai cosa regalare. Hanno già tutto. Allora ho trovato queste bare colorate: nell’attesa diventano una cassapanca, comode per metterci quello che non sai dove mettere. Finché non arriva il giorno. Io sceglierei quella bianca, semplice, lineare", aveva scherzato.
Perché Ornella Vanoni non è solo la voce di canzoni senza tempo: è l’artista che ha saputo trasformare la sua storia personale in un dono. Sul palcoscenico ha sempre portato tutto, anche quello che l’ha ferita. E nella vita fuori scena ha continuato a farlo, con la stessa ironia che le permette di sorridere anche nei momenti più complicati. Questo nuovo racconto non fa eccezione: è un’altra pagina del suo lungo dialogo con il pubblico.
