Ornella Vanoni, le istruzioni per il suo funerale: "La bara deve costare poco. Il vestito ce l’ho, è di Dior"

Ornella Vanoni, morta a 91 anni, non aveva mai avuto paura delle parole. Nemmeno quando toccavano temi che molti evitano, come quello della morte. Lei invece l'aveva affrontata con la naturalezza di chi ha fatto della sincerità una forma d’arte, sdrammatizzando ciò che per altri è pensiero cupo. Lo aveva fatto in una delle sue apparizioni da Fabio Fazio. E così, parlando del suo funerale, era riuscita ancora una volta a sorprendere: raccontava di una bara che “deve costare poco, tanto andrà bruciata”, di un abito Dior già messo da parte, fino alla battuta: "Buttatemi in mare, quello che vi pare. Mi piacerebbe Venezia". Senza malinconia e paura: solo il modo unico con cui da sempre ha guardato la vita.