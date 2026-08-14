Jovanotti non rinuncia a Barletta: "Con dispiacere, mi fermo solo per un caffè"
Il cantante attraversa l'Italia in bici e dà appuntamento alla città pugliese, dopo il sequestro dell'area dove si sarebbe dovuto tenere il concerto, annullato per rischio amianto
© Instagram @lorenzojova
A Barletta, Jovanotti non potrà salire sul palco, ma ha deciso di andare comunque. Il cantante, impegnato nel suo viaggio in bicicletta lungo l'Italia tra una tappa e l'altra del Jova Summer Party, ha annunciato che a Ferragosto farà una breve sosta nella città pugliese. Niente musica questa volta: "Purtroppo mi fermerò a Barletta solo per un caffè e riempire le borracce, con dispiacere", ha scritto sui social. Un passaggio che arriva appena un giorno dopo la cancellazione del concerto previsto per lunedì 17 agosto, annullato in seguito al ritrovamento di amianto nell'area dell'ex cartiera scelta per ospitare l'evento e il successivo sequestro del luogo.
Sequestrata l'area dell'ex cartiera
Il sequestro dell'ex cartiera, intanto, è stato eseguito dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Barletta nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale della Procura di Trani. L'area era stata dichiarata inidonea dalla Asl Bat dopo gli esiti dei campionamenti effettuati dall'Arpa Puglia. Nell'ex sito industriale, dove erano attese circa 33mila persone, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ha trovato un frammento di amianto lungo tra sei e otto centimetri. Il ritrovamento aveva spinto la Asl a dichiarare il luogo non idoneo allo svolgimento del concerto davanti alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ora il sequestro porta la vicenda anche sul piano giudiziario.
La salita fino alla "casa di Padre Pio"
Mentre a Barletta proseguono gli sviluppi dell'inchiesta, Lorenzo Cherubini continua il suo viaggio sui pedali. Prima di raggiungere la città pugliese ha fatto tappa a San Giovanni Rotondo, al termine di una giornata tutt'altro che leggera. "Gli ultimi 20 chilometri di salita fino alla casa di Padre Pio ci hanno steso", ha raccontato. A ripagare la fatica è stata l'accoglienza ricevuta al convento: "I frati, da veri fratelli, ci hanno rimesso al mondo". Il viaggio fa parte del JovaGiro, la lunga pedalata di circa duemila chilometri che accompagna il tour estivo dell'artista.
"In bici con questo caldo, se ci fermiamo non si riparte"
Il cantante racconta sui social anche gli incontri lungo la strada. "Attraversando la Puglia mi godo l'affetto delle persone che incontro e cerco di ricambiare con un sorriso", ha scritto, scherzando poi sulle alte temperature: "In bici con questo caldo, se ci fermiamo non si riparte". Alle spalle ci sono le prime due date del Jova Summer Party, a Olbia e Montesilvano. Concerti che, racconta Lorenzo, gli hanno lasciato addosso un'energia particolare: "Sono state esperienze che devo ancora elaborare perché lì dentro c'è qualcosa di unico, di diverso da tutte le atmosfere di live a cui ho assistito". Dopo la breve sosta a Barletta la pedalata proseguirà verso Catanzaro, dove è previsto il terzo appuntamento del tour.
"La sicurezza del pubblico viene prima"
Jovanotti aveva già commentato la cancellazione della data di Barletta ribadendo la priorità data alla sicurezza. "Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge", aveva spiegato. "Mi dispiace tantissimo per il mio pubblico, per le persone che avevano deciso di esserci". Il palco di Barletta resterà dunque vuoto mentre sull'ex cartiera proseguiranno gli accertamenti. Lorenzo, invece, attraverserà comunque la città: questa volta soltanto il tempo di un caffè e di riempire le borracce, prima di rimettersi in sella e continuare il suo JovaGiro verso sud.