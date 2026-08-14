Il cantante racconta sui social anche gli incontri lungo la strada. "Attraversando la Puglia mi godo l'affetto delle persone che incontro e cerco di ricambiare con un sorriso", ha scritto, scherzando poi sulle alte temperature: "In bici con questo caldo, se ci fermiamo non si riparte". Alle spalle ci sono le prime due date del Jova Summer Party, a Olbia e Montesilvano. Concerti che, racconta Lorenzo, gli hanno lasciato addosso un'energia particolare: "Sono state esperienze che devo ancora elaborare perché lì dentro c'è qualcosa di unico, di diverso da tutte le atmosfere di live a cui ho assistito". Dopo la breve sosta a Barletta la pedalata proseguirà verso Catanzaro, dove è previsto il terzo appuntamento del tour.