Barletta, concerto di Jovanotti annullato: trovato amianto nell'area dell'ex cartiera
Allo spettacolo a Montesilvano circa 80 persone sono state assistite dal 118 per malori, per sei casi è stato necessario il trasporto in ospedale
ll concerto di Jovanotti, in programma a Barletta lunedì 17 agosto nell'area dell'ex cartiera, è stato annullato. La decisione è arrivata al termine della riunione della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A determinare lo stop è stato, soprattutto, il parere espresso dalla Asl, sulla base degli accertamenti effettuati dall'Arpa. Le analisi hanno rilevato la presenza di tracce di amianto nell’area individuata per ospitare il concerto. La situazione ambientale non avrebbe quindi consentito di garantire le condizioni necessarie di sicurezza e salubrità per lo svolgimento dell’evento, considerando anche l’elevato numero di persone attese.
La conferma della società organizzatrice
L'annullamento è stato confermato nel pomeriggio dalla Trident, società organizzatrice del concerto, nel corso di una conferenza stampa svolta online attraverso Zoom. Per fare maggiore chiarezza sulla vicenda è inoltre previsto un nuovo appuntamento con la stampa nella mattinata di domani, questa volta presso il Comune di Barletta. Potrebbero essere forniti ulteriori dettagli sulle verifiche ambientali, sulle ragioni che hanno portato alla cancellazione e sulle conseguenze per gli spettatori che avevano acquistato il biglietto.
La polemica sui posti riservati alle persone con disabilità
Il concerto di Barletta era già stato al centro di una discussione nei giorni scorsi, legata alla disponibilità dei posti destinati alle persone con disabilità. A sollevare il caso erano state le sorelle di Simone, fan di Jovanotti non vedente e non deambulante, che avrebbe voluto assistere al concerto proprio in occasione del suo 40esimo compleanno. Secondo quanto denunciato dalle sorelle Concetta, Angela e Paola, la famiglia aveva acquistato in anticipo i biglietti e cercava da mesi una soluzione che permettesse a Simone di partecipare all’evento. I posti nell'area riservata alle persone con disabilità risultavano però esauriti. L'organizzazione aveva spiegato che, per ragioni di sicurezza, non era possibile consentire l'accesso con la carrozzina nei settori generali. Da qui la protesta della famiglia, che aveva sottolineato di non aver mai richiesto ingressi gratuiti o agevolazioni, ma soltanto la possibilità di assistere al concerto dopo aver regolarmente acquistato i biglietti.
La scelta della ex cartiera (un sito industriale esteso nel complesso per 50 ettari) è avvenuta a novembre scorso, dopo che, come ha spiegato l'ad di Trident Maurizio Salvadori: "abbiamo visitato 20, 30 posti quando con Lorenzo avevamo deciso di fare questo tour al Sud". I problemi sono iniziati però a giugno, con la presentazione di un esposto alla Procura che chiedeva conto della salubrità nell'area stoccaggio amianto, a circa 600 metri dall'area del concerto. Da qui, quindi, il primo sopralluogo, a fine giugno, che ha avuto esito negativo circa la presenza del minerale nell'azienda dismessa.
Per sciogliere ogni dubbio, l'Ad di Trident si è rivolto in autonomia a una società "che già lavora con la Regione Puglia ed è accreditata dal ministero della Salute". In quell'occasione è stata rilevata la presenza di amianto, dietro e sul lato sinistro della fabbrica, ma comunque "in una posizione molto distante rispetto al pubblico, considerando che la struttura della fabbrica dista 200 metri dal palco".
Salvadori ha raccontato di aver portato personalmente i risultati alla Commissione. "In quella sede, due medici - ha aggiunto - hanno ribadito che l'amianto è deleterio per la salute se ispirato per mesi, o meglio anni, all'interno di un ambiente chiuso". A inizio agosto, l'Arpa ha però effettuato l'ultimo carotaggio, riportando alla luce il pezzo di amianto all'ingresso del sito. L'Asl ha quindi dichiarato inidoneo il luogo, per via della possibile presenza di altro amianto e quindi del rischio che 33mila persone, calpestandolo, potessero liberare nell'aria le fibre tossiche. La società è ora alla ricerca di una nuova casa per il Jova Summer Party, questa volta a Bari, per il 19 settembre (ma non sarà lo Stadio San Nicola). "I biglietti potranno essere riutilizzati mentre chi vorrà potrà ottenere il rimborso", ha tranquillizzato i fan Salvadori.
80 interventi sanitari al concerto a Montesilvano
Un altro appuntamento del tour di Jovanotti, quello andato in scena alla Music Arena di Montesilvano, ha invece richiamato circa 30mila spettatori e ha richiesto un importante dispositivo di assistenza sanitaria. Complessivamente sono state circa 80 le persone soccorse dal personale del 118 durante la serata. Nella maggior parte dei casi si è trattato di problemi di lieve entità, gestiti direttamente sul posto, mentre sei persone sono state trasportate in ospedale. Tra le situazioni che hanno richiesto il trasferimento sono stati segnalati problemi cardiaci, difficoltà respiratorie di natura allergica ed episodi sincopali. Le temperature elevate e la lunga permanenza in piedi hanno invece favorito diversi episodi di lipotimia, cali di pressione, disidratazione, debolezza e affaticamento.