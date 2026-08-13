Un altro appuntamento del tour di Jovanotti, quello andato in scena alla Music Arena di Montesilvano, ha invece richiamato circa 30mila spettatori e ha richiesto un importante dispositivo di assistenza sanitaria. Complessivamente sono state circa 80 le persone soccorse dal personale del 118 durante la serata. Nella maggior parte dei casi si è trattato di problemi di lieve entità, gestiti direttamente sul posto, mentre sei persone sono state trasportate in ospedale. Tra le situazioni che hanno richiesto il trasferimento sono stati segnalati problemi cardiaci, difficoltà respiratorie di natura allergica ed episodi sincopali. Le temperature elevate e la lunga permanenza in piedi hanno invece favorito diversi episodi di lipotimia, cali di pressione, disidratazione, debolezza e affaticamento.