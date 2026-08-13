I 40 anni arrivano in un momento importante per Alessandra Amoroso, che dal debutto ad "Amici" nel 2008 ha costruito passo dopo passo una delle carriere più solide del pop italiano. Dai primi brani come Immobile e Stupida fino al concerto a San Siro e al debutto in gara al Festival di Sanremo, il rapporto con i fan è rimasto una costante della sua storia artistica. Proprio quel pubblico è diventato negli anni la sua "Big Family", una comunità cresciuta insieme a lei fin dagli esordi. Oggi, dopo la nascita della figlia Penelope Maria, quel "nuovo capitolo" evocato sui social racconta una fase diversa della sua vita, tra famiglia, musica e un legame con i fan che Alessandra ha voluto celebrare ancora una volta.