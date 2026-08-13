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Alessandra Amoroso, festa privata per i 40 anni e il grazie ai fan: "Mi mancate molto"

La cantante festeggia lontano dai riflettori, ma un breve filmato della serata finisce online. Poi su Instagram il messaggio alla sua Big Family

13 Ago 2026 - 13:05
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© Instagram @amorosoof Tik Tok @la_familia_amorosa

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Poche immagini e nessun racconto dettagliato della serata. Alessandra Amoroso ha scelto di festeggiare i 40 anni lontano dalla sovraesposizione social, ma un breve video rilanciato su TikTok dalla pagina @la_familia_amorosa ha mostrato qualche momento della festa. Nel filmato la cantante è davanti a una grande torta e spegne le candeline circondata da amici e persone a lei vicine.

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La festa di compleanno di Alessandra Amoroso

 A suggerire che il video sia stato girato in un contesto familiare è anche la scritta "Auguri stella, cuginanza", comparsa sulle immagini. In sottofondo si sente poi qualcuno dire: "Le ha soffiate mia nonna", un riferimento che sembra richiamare nonna Maria, figura molto importante nella vita di Alessandra e più volte ricordata dalla cantante nel corso degli anni. I dettagli della festa restano comunque privati: Amoroso ha preferito affidare al giorno successivo il suo unico vero messaggio pubblico per il compleanno.

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Il grazie ai fan: "Mi mancate molto"

 Su Instagram la cantante si è mostrata con una coroncina dedicata ai 40 anni, una ghirlanda rossa e grandi occhiali da festa. Ad accompagnare la storia, le note di It's My Party di Lesley Gore e poche parole rivolte direttamente alla sua community: "Grazie grazie grazie! Nuovo capitolo della mia vita!!! Un abbraccio a tutti voi... mi mancate molto! 40 e sto!".Un messaggio semplice, ma particolarmente significativo per un'artista che ha sempre costruito un rapporto molto stretto con il proprio pubblico, ribattezzato negli anni Big Family.

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Un nuovo capitolo per Alessandra Amoroso

 I 40 anni arrivano in un momento importante per Alessandra Amoroso, che dal debutto ad "Amici" nel 2008 ha costruito passo dopo passo una delle carriere più solide del pop italiano. Dai primi brani come Immobile e Stupida fino al concerto a San Siro e al debutto in gara al Festival di Sanremo, il rapporto con i fan è rimasto una costante della sua storia artistica. Proprio quel pubblico è diventato negli anni la sua "Big Family", una comunità cresciuta insieme a lei fin dagli esordi. Oggi, dopo la nascita della figlia Penelope Maria, quel "nuovo capitolo" evocato sui social racconta una fase diversa della sua vita, tra famiglia, musica e un legame con i fan che Alessandra ha voluto celebrare ancora una volta.

Alessandra Amoroso è diventata mamma, le foto social

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