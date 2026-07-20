"Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista", scrive con ironia la cantante, 44 anni, pubblicando una foto dall'ospedale per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute. "Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore", aggiunge. La cantante spiega anche di essere costretta a fermare momentaneamente il tour estivo: "Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l'affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura, non vi preoccupate! Non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo!".