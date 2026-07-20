Noemi, emozioni e colori del "Nostalgia Indoor Tour"
© Luca Brunetti
© Luca Brunetti
Soccorsa dal 118, la cantante è stata portata all’ospedale di Vasto: si parla di una ferita alla testa e del sospetto di una frattura al naso. Il sindaco Menna: “Le auguro una pronta guarigione”
Una serata di musica si è conclusa tra lo spavento dei fan: Noemi è caduta dal palco durante il concerto gratuito in piazzale Cristoforo Colombo, a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. L’incidente è avvenuto domenica 19 luglio, intorno alle 22.30. L’esibizione è stata immediatamente interrotta per consentire l’intervento dei soccorritori e la cantante è stata trasferita all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.
"Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista", scrive con ironia la cantante, 44 anni, pubblicando una foto dall'ospedale per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute. "Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore", aggiunge. La cantante spiega anche di essere costretta a fermare momentaneamente il tour estivo: "Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l'affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura, non vi preoccupate! Non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo!".
Noemi si trovava vicino al bordo del palco quando ha perso l’equilibrio, finendo a terra. Alcuni video circolati sui social mostrano il momento della caduta e i minuti concitati che ne sono seguiti, mentre lo spettacolo viene fermato e lo staff si avvicina alla cantante. L’incidente è avvenuto nella prima parte del concerto, subito dopo l’esecuzione di “Briciole”, il brano con cui l’artista romana si fece conoscere dal grande pubblico nel 2009. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che le hanno prestato le prime cure nell’area dello spettacolo. In seguito è stato disposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Vasto. Alcuni media locali hanno parlato di una ferita alla testa e del sospetto di una frattura al naso.
Dopo la caduta, Noemi non è tornata sul palco e il concerto è stato definitivamente sospeso. A comunicarlo è stata l’amministrazione comunale di San Salvo con una nota pubblicata nella stessa serata. “A causa dell’incidente occorso durante l’esibizione alla cantante Noemi, il concerto è stato sospeso. La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso”, ha spiegato il Comune. L’appuntamento aveva richiamato migliaia di spettatori sul litorale abruzzese ed era uno degli eventi più attesi della programmazione estiva. La notizia del trasferimento in ospedale ha rapidamente fatto il giro dei social, dove numerosi fan hanno lasciato messaggi di vicinanza alla cantante.
A Noemi sono arrivati anche gli auguri del sindaco di Vasto, Francesco Menna. “Desidero augurare pronta guarigione a Noemi. L’artista è ora affidata alle cure del personale sanitario del nostro ospedale San Pio”, ha dichiarato il primo cittadino. Menna ha poi rivolto “un pensiero d’affetto e di vicinanza” all’amministrazione e alla comunità di San Salvo per quanto accaduto durante il concerto. Anche il Comune che ospitava l’evento ha manifestato pubblicamente la propria vicinanza all’artista.
L’incidente ha modificato anche il resto del programma della serata. In segno di rispetto nei confronti di Noemi, l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare lo spettacolo pirotecnico che avrebbe dovuto chiudere la festa a San Salvo Marina.
© Luca Brunetti
© Luca Brunetti