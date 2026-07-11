Giorgia e gli auguri di compleanno "hot" al suo Emanuel Lo

Il tutto accompagnato da un tenero pensiero: "Il tempo vola e noi proviamo a stargli dietro, buon compleanno Lo con tutto l'amore che sai (e le sue sfumature...) e la voglia, ancora, di ridere insieme". Un legame profondo, quello che unisce la coppia di artisti che in tutti questi anni ha scelto di salvaguardare la sfera privata, condividendo poche informazioni e immagini di sé. "Giorgia mia", subito la risposta del festeggiato nei commenti del post.



Una storia d'amore lunga 20 anni Si sono amati, allontanati e poi ritrovati. La loro storia nasce nel 2002, quando si sono incontrati per la prima volta sul set del videoclip di "Spirito Libero" di Giorgia. Emanuel Lo, all’epoca, era coinvolto nel progetto come ballerino. La passione è scattata proprio durante il lavoro, mentre erano entrambi impegnati nelle riprese del video della cantante. Sono in alcune interviste rilasciate negli anni a venire, Giorgia avrebbe confessato di aver avuto paura all'inizio a lasciarsi andare in questa storia d'amore, per via dell'età di Emanuel, più giovane di lei di otto anni.