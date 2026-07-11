il tenero dettaglio

Giorgia e gli auguri di compleanno "hot" al suo Emanuel Lo

Il ballerino e coreografo compie gli anni e la cantante lascia sotto uno suo scatto postato sui social un dolce e ironico messaggio 

11 Lug 2026 - 16:47
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Quarantasette candeline per Emanuel Lo. Il ballerino e coreografo festeggia il suo compleanno pubblicando sul proprio profilo Instagram una fotografia che lo ritrae in vacanza. A non passare inosservato è il commento della sua dolce metà Giorgia. Nello scatto, Emanuel è ritratto in una posa "osé": petto nudo e un raggio di luce che ricopre strategicamente la parte inferiore del corpo.

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Tantissimi i complimenti, gli auguri e i commenti simpatici lasciati dai follower. Tra tutti spicca quello della sua amata Giorgia, compagna di vita, che scrive: "Azz... Ehm volevo dire auguri".  Una piccola frase che lascia spazio alla complicità e alla spontaneità che, dopo vent'anni, sembrano essere forti più che mai. Giorgia, inoltre, ha voluto celebrare il suo compagno anche con un post pubblicato sul suo profilo social: una carrellata di fotografie che li ritrae insieme a partire dai primi tempi insieme, fino a oggi. A riprova della loro lunga storia d'amore.

Botta e risposta

  Il tutto accompagnato da un tenero pensiero: "Il tempo vola e noi proviamo a stargli dietro, buon compleanno Lo con tutto l'amore che sai (e le sue sfumature...) e la voglia, ancora, di ridere insieme". Un legame profondo, quello che unisce la coppia di artisti che in tutti questi anni ha scelto di salvaguardare la sfera privata, condividendo poche informazioni e immagini di sé. "Giorgia mia", subito la risposta del festeggiato nei commenti del post.

Una storia d'amore lunga 20 anni  Si sono amati, allontanati e poi ritrovati. La loro storia nasce nel 2002, quando si sono incontrati per la prima volta sul set del videoclip di "Spirito Libero" di Giorgia. Emanuel Lo, all’epoca, era coinvolto nel progetto come ballerino. La passione è scattata proprio durante il lavoro, mentre erano entrambi impegnati nelle riprese del video della cantante. Sono in alcune interviste rilasciate negli anni a venire, Giorgia avrebbe confessato di aver avuto paura all'inizio a lasciarsi andare in questa storia d'amore, per via dell'età di Emanuel, più giovane di lei di otto anni.

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