Giorgia e gli auguri di compleanno "hot" al suo Emanuel Lo

Quarantasette candeline per Emanuel Lo. Il ballerino e coreografo festeggia il suo compleanno pubblicando sul proprio profilo Instagram una fotografia che lo ritrae in vacanza. A non passare inosservato è il commento della sua dolce metà Giorgia. Nello scatto, Emanuel è ritratto in una posa "osé": petto nudo e un raggio di luce che ricopre strategicamente la parte inferiore del corpo.
Tantissimi i complimenti, gli auguri e i commenti simpatici lasciati dai follower. Tra tutti spicca quello della sua amata Giorgia, compagna di vita, che scrive: "Azz... Ehm volevo dire auguri". Una piccola frase che lascia spazio alla complicità e alla spontaneità che, dopo vent'anni, sembrano essere forti più che mai. Giorgia, inoltre, ha voluto celebrare il suo compagno anche con un post pubblicato sul suo profilo social: una carrellata di fotografie che li ritrae insieme a partire dai primi tempi insieme, fino a oggi. A riprova della loro lunga storia d'amore.
Botta e risposta
Il tutto accompagnato da un tenero pensiero: "Il tempo vola e noi proviamo a stargli dietro, buon compleanno Lo con tutto l'amore che sai (e le sue sfumature...) e la voglia, ancora, di ridere insieme". Un legame profondo, quello che unisce la coppia di artisti che in tutti questi anni ha scelto di salvaguardare la sfera privata, condividendo poche informazioni e immagini di sé. "Giorgia mia", subito la risposta del festeggiato nei commenti del post.