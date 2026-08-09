Arisa, il look in lingerie conquista la Toscana: le foto

© IPA | Il nuovo look di Arisa
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A Pietrasanta e Castiglioncello la cantante ha portato sul palco un'immagine di sé "audace" che si inserisce nel suo recente percorso di trasformazione artistica e stilistica
Arisa torna a far parlare di sé, questa volta per le immagini delle due date toscane del suo tour estivo. A Pietrasanta e Castiglioncello la cantante ha portato sul palco non soltanto la sua voce, ma anche un'immagine sempre più "audace" e personale, scegliendo un outfit che mette insieme lingerie, trasparenze e richiami rétro. Un look che si inserisce nel suo percorso di trasformazione artistica e stilistica.
Sul palco toscano, Arisa ha puntato su un completo dal forte impatto scenico. Il contrasto tra tonalità chiare e scure è il filo conduttore della mise, nella quale il nero della parte superiore incontra il rosa cipria e il bianco dei dettagli inferiori.
A dominare l'outfit è un corpetto nero aderente, mentre il resto dell'abbigliamento lascia maggiore spazio a tessuti leggeri e trasparenti. Il rosa della gonna corta, quasi impalpabile, introduce un elemento più delicato e contribuisce a smorzare l'effetto più deciso del bustino. Sotto, le tonalità chiare completano la composizione senza appesantirla. L'elemento forse più caratterizzante sono però le calze bianche alte fino alla coscia, abbinate a scarpe con plateau e tacchi pronunciati. È una scelta che conferisce all'insieme un sapore volutamente "old school".
Anche capelli e trucco seguono una linea relativamente semplice: i capelli scuri e lunghi sono portati sciolti e non ci sono accessori vistosi a contendere l'attenzione all'abbigliamento. Nel complesso, il risultato punta quindi più sulla silhouette e sull'impatto visivo del completo che sulla ricchezza degli ornamenti.
L'outfit scelto in Toscana non rappresenta un episodio isolato. Negli ultimi mesi Arisa ha modificato il proprio rapporto con la moda e con la propria presenza sul palco, utilizzando gli abiti come una componente vera e propria dello spettacolo. Durante il tour Foto Mosse, la cantante ha alternato capi eleganti, lingerie, corsetti, pizzi e silhouette più sensuali, recuperando in alcuni casi anche elementi riconducibili ai diversi periodi della sua carriera. Il risultato è distante dall'immagine con cui il grande pubblico l'aveva conosciuta ai tempi di Sincerità, quando si presentava con il caratteristico caschetto e i grandi occhiali.
Quel passato, tuttavia, non sembra essere stato cancellato. Piuttosto, rappresenta il punto di partenza attraverso cui osservare quanto sia cambiato il modo in cui Arisa si presenta davanti al pubblico. Oggi la cantante appare più incline a sperimentare, sia musicalmente sia attraverso il proprio guardaroba, mostrando una sicurezza e una libertà differenti rispetto agli esordi.
La nuova immagine della cantante ha scatenato i commenti online. Le fotografie in lingerie pubblicate da Arisa lo scorso giugno avevano provocato una lunga serie di reazioni, tra complimenti, critiche e giudizi degli hater sul suo fisico. Già dopo la sua apparizione al Festival di Sanremo 2026 erano comparsi commenti sulla sua trasformazione artistica e personale.
Accanto alle critiche, però, si sono moltiplicati anche i messaggi di chi ha difeso Arisa e ha invitato a interrompere il meccanismo del body shaming. Una delle osservazioni ricorrenti riguarda proprio la contraddizione alla quale le donne esposte pubblicamente sono sottoposte: vengono giudicate quando il loro corpo cambia in una direzione e continuano a esserlo quando cambia nella direzione opposta.
La cantante aveva già affrontato direttamente la questione, spiegando in un'intervista al Corriere della Sera di stare bene e di sentirsi tranquilla nonostante il modo in cui il suo aspetto viene continuamente osservato e commentato. In precedenza, attraverso i social, aveva espresso con ancora maggiore chiarezza il desiderio di non essere ridotta al proprio corpo, ricordando di essere una persona e non soltanto l'immagine che gli altri vedono.
In questo contesto, i look scelti durante il tour assumono un significato più profondo. Arisa sembra utilizzare la moda per raccontare una fase diversa della propria carriera e della propria presenza scenica, senza rinunciare alla possibilità di giocare con la sensualità e con un'estetica più teatrale. E il completo visto in Toscana ne è un esempio evidente: lingerie, trasparenze, bustino e autoreggenti diventano elementi di una performance nella quale musica e immagine procedono insieme.
© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno
© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno