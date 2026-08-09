Arisa, il look in lingerie conquista la Toscana: le foto

L'outfit scelto in Toscana non rappresenta un episodio isolato. Negli ultimi mesi Arisa ha modificato il proprio rapporto con la moda e con la propria presenza sul palco, utilizzando gli abiti come una componente vera e propria dello spettacolo. Durante il tour Foto Mosse, la cantante ha alternato capi eleganti, lingerie, corsetti, pizzi e silhouette più sensuali, recuperando in alcuni casi anche elementi riconducibili ai diversi periodi della sua carriera. Il risultato è distante dall'immagine con cui il grande pubblico l'aveva conosciuta ai tempi di Sincerità, quando si presentava con il caratteristico caschetto e i grandi occhiali.