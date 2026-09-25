Le amicizie occupano un posto importante nella sua vita, anche se con la popolarità è diventato più difficile costruire rapporti autentici. Annalisa si descrive come una persona estrema: ha pochi amici, ma con quelli a cui è davvero legata il rapporto è quasi "ossessivo". Sono persone che, spiega, la aiutano ad andare avanti nella vita e che conosce da molti anni. Alcune delle sue amicizie più importanti risalgono infatti al periodo trascorso a Carcare, in provincia di Savona, dove anche le loro nonne si conoscevano. La notorietà ha avuto effetti diversi su queste persone. "Qualcuno vive con divertimento l’attenzione attorno a me, altri con più fatica e tendono a proteggermi, quasi anche con i movimenti del corpo", racconta Annalisa.