Occhi azzurri, barba e capelli brizzolati: un uomo intenzionato a provocare più caos possibile. È l'identikit del personaggio di Johnny Depp nel thriller di Marc Webb "Day Drinker", in arrivo nelle sale italiane nel 2027 e del quale è appena uscito il primo trailer. Nel film anche Penelope Cruz - qui alla quarta collaborazione con Depp dopo "Blow", "Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare" e "Assassinio sull'Orient Express" - e Madelyn Cline. "Day Drinker" è la storia dell'incontro fra la barista di uno yacht privato (Cline) e un misterioso e inquietante ospite di bordo (Depp). I due si ritrovano presto invischiati con una donna pericolosa (Cruz) e a confronto in un mondo criminale nascosto, dove si svelerà tra i protagonisti un legame inaspettato.