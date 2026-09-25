Johnny Depp torna al cinema con una doppietta: "Day Drinker" e "Scrooge"
L'attore, tre volte nominato all'Oscar, veste i panni di un uomo portatore di guai nel thriller di Marc Webb e quelli di Ebenezer Scrooge
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Occhi azzurri, barba e capelli brizzolati: un uomo intenzionato a provocare più caos possibile. È l'identikit del personaggio di Johnny Depp nel thriller di Marc Webb "Day Drinker", in arrivo nelle sale italiane nel 2027 e del quale è appena uscito il primo trailer. Nel film anche Penelope Cruz - qui alla quarta collaborazione con Depp dopo "Blow", "Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare" e "Assassinio sull'Orient Express" - e Madelyn Cline. "Day Drinker" è la storia dell'incontro fra la barista di uno yacht privato (Cline) e un misterioso e inquietante ospite di bordo (Depp). I due si ritrovano presto invischiati con una donna pericolosa (Cruz) e a confronto in un mondo criminale nascosto, dove si svelerà tra i protagonisti un legame inaspettato.
Il ritorno dopo la causa legale con Amber Heard
"Mi sono guadagnato da vivere comportandomi male, non vedo motivi tangibili per smettere adesso", dice il personaggio di Depp a inizio del trailer. Dalle prime immagini, il film si delinea come un thriller action adrenalinico con influenze soprannaturali. "La mia storia, è forse una storia di vendetta o forse è qualcosa di peggio. E se fosse una storia di fantasmi? O se invece fossi solo un ubriacone?" chiede il protagonista alla spaventata barista, prima di un susseguirsi, nelle varie scene, di scontri cruenti e simboli religiosi di una lotta tra bene e male. "Day Drinker" segna la seconda tappa del ritorno a Hollywood di Depp, dopo gli anni di lontananza seguiti alla lunga battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard.
Dall'azione all'atmosfera natalizia
L'altro è "Scrooge e gli spiriti del Natale" di Ti West, nuovo adattamento di "Canto di Natale" di Charles Dickens, classico del 1843, che conta decine di trasposizioni fra radio, teatro, piccolo e grande schermo. Il film, in arrivo nelle sale italiane a novembre, vede Depp nei panni dell'iconico Ebenezer Scrooge, avaro banchiere che si troverà ad affrontare i suoi traumi e le sue scelte dopo aver incontrato tre fantasmi: quello del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro. Nel cast anche anche Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti e Ian McKellen.
Il futuro della saga di "Pirati dei Caraibi"
A confermare come l'attore, classe 1963, tre volte nominato all'Oscar, venga di nuovo considerato per le grandi produzioni delle major, c'è anche la rivelazione del produttore Jerry Bruckheimer, che in un'intervista a Deadline ha parlato del progetto di un sesto capitolo de "I Pirati dei Caraibi": "Ne stiamo parlando con Johnny, stiamo lavorando a una sceneggiatura - ha detto - e speriamo di riuscire a realizzarlo".