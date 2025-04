Johnny Depp ritorna a Hollywood con "Day Drinker": quasi irriconoscibile sul set

Dopo i postumi delle sue battaglie legali ampiamente pubblicizzate con l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è tornato sotto i riflettori in alcuni film d'autore. Ostracizzato per lungo tempo da Hollywood, ora è tempo di riprendersi il suo spazio, a quanto pare. La star del cinema sarà protagonista di "Day Drinker", suo primo coinvolgimento in un progetto mainstream da parecchio ("Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald" è uscito nel 2018). Nella prima immagine rilasciata da Lionsgate, l’attore appare quasi irriconoscibile. Con i lunghi capelli sale e pepe tirati indietro, a parte due lunghe ciocche che gli incorniciano il viso, una folta barba grigia e con occhi blu, la star di "Pirati dei Caraibi" ha un aspetto radicalmente diverso da come il pubblico è abituato a vederlo. Vestito con un doppiopetto blu navy e una camicia blu, senza cravatta, nell'immagine mentre tiene in mano un cocktail e lancia uno sguardo minaccioso in lontananza. La curiosità è già alta.