Terry Gilliam gira il nuovo film in Italia: un fantasy biblico con Johnny Depp

Sarebbe il terzo film di Terry Gilliam e Johnny Depp, dopo "Paura e delirio a Las Vegas" (1998) e "Parnassus" (2009). "Carnival: At the End of the Days" è descritta come un'opera epica e visionaria; un film live-action che farà un uso senza precedenti della CGI. La produzione comincerà all'inizio della primavera del 2025 in Italia. Al magazine francese "Première", il regista aveva anticipato: "Dio decide di distruggere l’umanità. E l’unico che cerca di salvarci è Satana perché ha bisogno di persone all’inferno, altrimenti non avrà più un lavoro per l’eternità".