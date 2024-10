Si è chiusa la 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Miglior film a "Bound in heaven" di Huo Xin, Gran Premio della Giuria a "La nuit se traîne" di Michiel Blanchart, miglior regia a Morrisa Maltz per "Jazzy", miglior sceneggiatura a Christopher Andrews per "Bring Them Down", miglior attrice Premio "Monica Vitti" ad Ángela Molina per "Polvo serán", miglior attore Premio "Vittorio Gassman" a Elio Germano per "Berlinguer". Premio alla carriera per Johnny Depp che ha presentato "Modì - Tre giorni sulle ali della follia", ovvero le 72 ore più turbolente della vita di Amedeo Modigliani (interpretato da Riccardo Scamarcio).