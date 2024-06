Johnny Depp sarà Satana nel nuovo film di Terry Gilliam

Jeff Bridges ha parlato sempre a Premiere del suo ruolo, raccontando: "Dio è la natura. Ma si tratta di una natura che può parlare con voi. Avrò bisogno dell’animazione per portarla in vita, perché nella scena con Dio ci sono almeno 15 animali e sarà complicata da realizzare, perché dovrà essere realistica e sarà molto costosa, e chi può dire cosa succederà. Sarà molto divertente per coloro che amano essere offesi". La produzione di "The Carnival at the End of Days" dovrebbe partire a gennaio 2025.