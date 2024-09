Il Jack Sparrow di "Pirati dei Caraibi" ha raccontato che girare "Modi" è stata un'esperienza completamente diversa da quella del suo precedente film, in cui era anche il protagonista. "Dirigere Modi mi ha fatto sentire come un bambino grande. E ho capito che la regia deve essere, come minimo, divertente. Quando ho girato The Brave, 27 anni fa, era come usare la matematica: questo deve combaciare con questo e quello con l'altro. E ho finito per trovarmi in un buco esistenziale da cui non sapevo come uscire. Ma girare questo film è stato come comporre musica", ha detto Depp, "è stata un'esperienza molto più gratificante e divertente". L'attore ha rivelato di essere stato ossessionato da Modigliani per molti anni. "Dopo aver letto la sua biografia e quella di altri grandi artisti", ha detto, "ho imparato molto sul suo totale rifiuto del compromesso e sulla sua visione della vita e dell'arte".