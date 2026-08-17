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A quasi dieci anni dall'ultima avventura, Johnny Depp potrebbe tornare a indossare i panni del celebre Jack Sparrow. Il sesto capitolo di "Pirati dei Caraibi" è ancora in fase di sviluppo, ma per la prima volta da tempo le voci sul ritorno dell'attore hanno lasciato spazio a una conferma diretta. A darla è stato Jerry Bruckheimer, storico produttore della saga, che al magazine Deadline ha rivleato di essere già in contatto con Depp. "Stiamo parlando con Johnny, stiamo lavorando a una sceneggiatura e speriamo di riuscire a farcela", ha spiegato.
Johnny Depp torna nei "Pirati dei Caraibi"?
Per il momento non c'è ancora una firma e nemmeno un annuncio ufficiale da parte della Disney. Le parole di Bruckheimer segnano però un cambio di passo importante per un progetto di cui si discute ormai da anni. Secondo le indiscrezioni raccolte da Deadline, il nuovo film dovrebbe spostare il centro della storia su un personaggio interpretato da Margot Robbie, mentre Jack Sparrow tornerebbe in una parte più defilata rispetto agli ultimi capitoli. Una soluzione che permetterebbe alla saga di ripartire con nuovi personaggi senza rinunciare al volto che l'ha resa famosa in tutto il mondo.
Jack Sparrow, il personaggio simbolo della saga
Depp ha interpretato il pirata per la prima volta nel 2003, ne "La maledizione della prima luna", al fianco di Orlando Bloom e Keira Knightley. Il successo fu immediato e Jack Sparrow, nato anche dalle improvvisazioni e dalla particolare caratterizzazione scelta dall'attore, divenne presto il vero simbolo della saga. Sono seguiti "La maledizione del forziere fantasma" nel 2006, "Ai confini del mondo" nel 2007, "Oltre i confini del mare" nel 2011 e, infine, "La vendetta di Salazar" nel 2017. Cinque film che hanno trasformato "Pirati dei Caraibi" in uno dei franchise più redditizi della Disney, con oltre 4,5 miliardi di dollari incassati nel mondo. Il possibile ritorno sarebbe ancora più significativo considerando quanto sembravano essersi chiuse le porte tra Depp e la casa di produzione.
Il processo con Amber Heard
Gli ultimi anni della carriera di Johnny Depp sono stati segnati dalla lunga battaglia giudiziaria con l'ex moglie Amber Heard. Nel 2020 l'attore perse nel Regno Unito la causa per diffamazione contro il Sun e, pochi giorni dopo, Warner Bros gli chiese di lasciare il ruolo di Grindelwald in "Animali Fantastici", poi affidato a Mads Mikkelsen. Nel 2022 arrivò poi il processo contro Heard per un altro caso di diffamazione: la giuria stabilì che l'attrice ne era colpevole in tre dichiarazioni e riconobbe a Depp oltre 10 milioni di dollari; allo stesso tempo stabilì che anche Heard era stata diffamata, assegnandole 2 milioni.
Durante il processo l'agente di Depp raccontò che l'attore avesse perso anche un accordo multimilionario per un nuovo "Pirati dei Caraibi". Negli anni successivi, però, il clima è progressivamente cambiato e Bruckheimer non ha mai nascosto il desiderio di riavere il suo Jack Sparrow a bordo.
Il ritorno a Hollywood
Per Johnny Depp, 63 anni, "Pirati dei Caraibi 6" potrebbe quindi diventare un altro tassello del suo graduale ritorno. Dopo gli anni della battaglia giudiziaria, l'attore in realtà era già tornato sul grande schermo con "Jeanne du Barry", presentato al Festival di Cannes, e ha anche diretto "Modi", film dedicato ad Amedeo Modigliani. Ora è atteso anche nei panni di Ebenezer Scrooge in "Ebenezer: A Christmas Carol", in uscita il 13 novembre. Se l'accordo con Disney dovesse davvero arrivare, però, sarebbe Jack Sparrow a riportarlo nel ruolo che più di ogni altro ha segnato la sua carriera.