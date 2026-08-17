Depp ha interpretato il pirata per la prima volta nel 2003, ne "La maledizione della prima luna", al fianco di Orlando Bloom e Keira Knightley. Il successo fu immediato e Jack Sparrow, nato anche dalle improvvisazioni e dalla particolare caratterizzazione scelta dall'attore, divenne presto il vero simbolo della saga. Sono seguiti "La maledizione del forziere fantasma" nel 2006, "Ai confini del mondo" nel 2007, "Oltre i confini del mare" nel 2011 e, infine, "La vendetta di Salazar" nel 2017. Cinque film che hanno trasformato "Pirati dei Caraibi" in uno dei franchise più redditizi della Disney, con oltre 4,5 miliardi di dollari incassati nel mondo. Il possibile ritorno sarebbe ancora più significativo considerando quanto sembravano essersi chiuse le porte tra Depp e la casa di produzione.