Amber Heard è diventata mamma di due gemelli: "Ho fatto tutto da sola"

Il processo ad altissimo contenuto mediatico è durato sei settimane, durante le quali Depp e la Heard si sono fatti a pezzi a vicenda descrivendo, da opposti punti di vista, un matrimonio degli orrori a base di violenze reciproche sotto gli effetti della gelosia di lui, dell'alcol e della droga. Amber e Johnny, che si erano conosciuti nel 2011 sul set di "The Rum Diary", si erano sposati nel 2015, ma l'unione era naufragata quasi subito e nel 2016 lei aveva chiesto il divorzio ottenendo anche un'ingiunzione della magistratura per evitare che l'ex marito le si potesse avvicinare.

Nel 2018 l'attrice aveva accusato Johnny Depp sul Washington Post senza mai citarlo direttamente di abusi domestici e lui l'aveva citata in giudizio per diffamazione. Da lì era partito il "processo degli orrori".

L'attrice è tata condannata a pagare a Depp 10 milioni di dollari di risarcimento. E qualche mese dopo il processo si è trasferita in Spagna, dove vive e dove ha dato alla luce i suoi due gemelli.