Amber Heard parla per la prima volta in tv: "Verdetto non equo, i social mi hanno messo alla gogna"

Anzi, li capisco", così Amber Heard comincia la sua prima intervista dopo il verdetto, a suo sfavore, della causa per diffamazione intentatale contro dall’ex marito Johnny Depp. E dice la sua su una sentenza, che le impone di pagare all'attore 15 milioni di dollari di danni: una cifra per lei esorbitante. "Lui è un personaggio amato, la gente pensa di conoscerlo personalmente. E' anche un attore fantastico", ha detto a Savannah Guthrie della Nbc l'attrice, come anticipato dal programma "Today Show" . Amber ha poi dato la colpa ai social e alla copertura negativa che le è stata riservata durante il processo: "Non mi importa cosa uno pensa di me o quale giudizio vuoi dare su quel che è successo nella privacy della mia casa, nel mio matrimonio, dietro porte chiuse. Non ritengo che la persona media debba sapere queste cose. Così non la prendo personalmente", ha detto la star di "Aquaman".

"Ma anche se sei qualcuno che pensa che mi merito tutto questo odio e vetriolo, anche se pensi che sto dicendo il falso, non puoi guardarmi negli occhi e dirmi che pensi

che sui social media sono stata trattata con giustizia. Che è stato dato un ritratto accurato di me",

fan di Johnny su Twitter e TikTok dove l'hashtag "Justice for Amber Heard"

ha aggiunto riferendosi al fervore deiè stato visto 80 milioni di volte, mentre l'equivalente per Johnny Depp ha superato quota 20 miliardi.

L'attrice è stata intervistata in vista di uno special di un'ora che andrà in onda venerdì in prime time. Nei giorni scorsi la sua avvocatessa,

Elaine Bredehoft,

Penney Azcarate

aveva anticipato che Amber intende ricorrere in appello per evitare di pagare i 10,35 milioni di dollari che restano in ballo dopo che la giudiceha ridotto da cinque milioni a 350 mila dollari la parte del verdetto relativo ai danni punitivi. Amber, che a sua volta si è vista riconoscere due milioni di dollari di danni per esser stata diffamata da un legale di Depp, continua a vivere in Virginia, vicino Fairfax, dove si è svolto il processo.

Secondo il sito di gossip Tmz avrebbe preso un aereo privato per registrare l'intervista a New York: scelta che l'ha di nuovo messa nel mirino delle critiche dei social. Dal campo di Depp intanto la scorsa settimana erano arrivati segnali che l'attore potrebbe rinunciare a chiedere la sua porzione di danni se l'ex moglie avesse fatto marcia indietro sulla minaccia di ricorso.