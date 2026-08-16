A portare Brody fino a Broadway è stata soprattutto la storia dell'uomo che interpreta. Nick Yarris ha trascorso 22 anni nel braccio della morte in Pennsylvania per un omicidio che non aveva commesso. Durante la detenzione ha cercato di resistere all'isolamento attraverso esercizi mentali, letture e scrittura, costruendosi una dimensione interiore che gli permettesse di sopravvivere alla quotidianità del carcere. È proprio la complessità di Yarris ad aver convinto Brody ad affrontare il teatro dopo una carriera nel cinema. Il personaggio, ha raccontato, lo ha "spinto oltre i suoi limiti".