Brad Pitt torna a bere dopo sette anni di sobrietà: "Ora consumo l'alcol in modo moderato"
L'attore ha raccontato in una lunga intervista di aver trovato un equilibrio diverso rispetto al passato: "Posso bere qualche bicchiere di vino, ma non posso esagerare"
Brad Pitt alla premiere di "F1 The Movie" a Londra © IPA
Sette anni in Tibet, sette anni di sobrietà. Brad Pitt sembra avere un debole per i percorsi che durano sette anni. Se nel film del 1997 affrontava la lunga esperienza sulle montagne dell'Himalaya, oggi l'attore racconta un'altra traversata, questa volta privata: dopo sette anni senza alcol, ha ripreso a bere con moderazione. Durante una lunga intervista con Esquire, Pitt ha spiegato di essere passato dalla completa sobrietà a un consumo che definisce molto più controllato rispetto al passato.
Il tema è emerso quando Pitt ha offerto del vino al giornalista che lo stava intervistando. Alla domanda se tenesse le bottiglie in casa soltanto per gli ospiti, l'attore ha risposto senza giri di parole: "Sono stato sobrio per sette anni. Poi ci sono ricaduto". Una scelta che, nelle sue parole, non significa, però, tornare alle vecchie abitudini. L'attore ha spiegato di aver imparato a riconoscere i propri limiti e di essere oggi molto più prudente nel consumo di alcol. "Un paio di volte mi sono sentito troppo sicuro" ha raccontato - spiegando di essersi poi imposto uno stop. Il principio, oggi, è quello della moderazione: "Posso berne un po', ma non tanto. Devo comportarmi da professionista".
La lunga strada verso la sobrietà
Il rapporto complicato con l'alcol era stato raccontato pubblicamente da Pitt già diversi anni fa. Nel 2017, intervistato da GQ, l'attore aveva spiegato di non riuscire quasi a ricordare un giorno, dal momento in cui aveva lasciato il college, in cui non avesse bevuto o fatto uso di marijuana o di altre sostanze. Nella stessa occasione aveva ammesso che la sua passione per il vino era diventata eccessiva. Un passaggio che avrebbe contribuito alla decisione di interrompere completamente il consumo di alcol. Pitt aveva smesso di bere nel 2016, in un periodo particolarmente complesso della sua vita, segnato anche dalla separazione da Angelina Jolie.
Gli Alcolisti Anonimi e l'aiuto di Bradley Cooper
Nel 2019, parlando con The New York Times, Pitt aveva raccontato di aver frequentato per circa un anno e mezzo un gruppo degli Alcolisti Anonimi. Gli incontri erano diventati una parte importante del percorso intrapreso per uscire dalla dipendenza. Anche negli anni successivi l'attore è tornato sull'argomento. Nel 2020 aveva ringraziato pubblicamente Bradley Cooper per averlo aiutato nel percorso verso la sobrietà.
Nella stessa intervista a Esquire, l'attore ha affrontato anche un capitolo ancora più doloroso della sua vita, ha parlato della morte della madre, avvenuta lo scorso anno, e di quello che ha definito il periodo più difficile che abbia mai attraversato. Nel raccontare quel momento, Pitt ha spiegato di essere arrivato a un punto in cui il dolore gli sembrava insopportabile. "Non ho mai avuto tendenze suicide, se non in un breve periodo" ha dichiarato. L'attore ha anche descritto quel pensiero come la comprensione di cosa possa significare cercare una via d'uscita dalla sofferenza, precisando di non aver mai avuto intenzioni pericolose e di aver ritrovato il proprio istinto di sopravvivenza.
Il divorzio da Angelina Jolie
Pitt ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulle cause profonde di quel dolore. Alla domanda se il periodo difficile fosse legato ai suoi figli, l'attore ha risposto semplicemente: "Questioni familiari, lasciamola lì". Sullo sfondo rimane però la lunga e tormentata vicenda giudiziaria legata al divorzio da Angelina Jolie, formalizzato nel 2024 dopo anni di controversie. Anche il rapporto con i sei figli della coppia è stato oggetto di attenzione mediatica negli ultimi anni, dopo la decisione di alcuni di loro di non utilizzare più il cognome Pitt.