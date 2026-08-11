Nella stessa intervista a Esquire, l'attore ha affrontato anche un capitolo ancora più doloroso della sua vita, ha parlato della morte della madre, avvenuta lo scorso anno, e di quello che ha definito il periodo più difficile che abbia mai attraversato. Nel raccontare quel momento, Pitt ha spiegato di essere arrivato a un punto in cui il dolore gli sembrava insopportabile. "Non ho mai avuto tendenze suicide, se non in un breve periodo" ha dichiarato. L'attore ha anche descritto quel pensiero come la comprensione di cosa possa significare cercare una via d'uscita dalla sofferenza, precisando di non aver mai avuto intenzioni pericolose e di aver ritrovato il proprio istinto di sopravvivenza.