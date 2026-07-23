Brad Pitt e Ines de Ramon, le foto che ufficializzano l'amore
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
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La distanza tra Brad Pitt e alcuni dei suoi figli si allarga ancora. Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, la figlia diciottenne dell'attore e di Angelina Jolie, ha infatti chiesto ufficialmente di eliminare il cognome paterno, seguendo una strada già intrapresa da altri fratelli. La richiesta è stata depositata presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles e, se accolta, la giovane assumerà il nome di Vivienne Marcheline Jolie.
Secondo i documenti ottenuti dalla rivista People, Vivienne ha motivato la decisione con "ragioni personali". L'udienza durante la quale verrà esaminata la domanda è stata fissata per il 2 novembre 2026.
Non si tratta di una scelta del tutto inattesa. Già nel 2024, infatti, il nome della ragazza era comparso semplicemente come "Vivienne Jolie" nella locandina del musical di Broadway The Outsiders, produzione alla quale aveva collaborato insieme alla madre.
Vivienne, nata nel 2008 insieme al fratello gemello Knox Leon, è la più giovane dei sei figli della coppia formata da Angelina Jolie e Brad Pitt. La famiglia comprende anche Maddox, 24 anni, Pax, 22 anni, Zahara, 21 anni, e Shiloh, 20 anni.
Con questa nuova richiesta salgono a quattro i figli che hanno deciso di prendere ufficialmente le distanze dal cognome del padre. Shiloh aveva già ottenuto nel 2024 il via libera del tribunale per diventare Shiloh Jolie. Sono invece ancora in attesa di giudizio le domande presentate da Maddox, che vuole assumere il nome di Maddox Chivan Jolie, e da Zahara, che ha chiesto di diventare Zahara Marley Jolie. Le rispettive udienze sono fissate per il 14 e il 28 settembre.
Anche nella vita pubblica alcuni di loro avevano già iniziato a utilizzare esclusivamente il cognome materno. Oltre a Vivienne, Maddox ha firmato con il nome Jolie nei titoli di coda del film Couture, mentre Zahara si era presentata con il solo cognome della madre durante la cerimonia di laurea allo Spelman College.
Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi anni, dopo la travagliata separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie nessuno dei figli avrebbe più un rapporto con l'attore. Una fonte vicina a Pitt aveva dichiarato a People che è "triste vedere qualcuno pubblicizzare ripetutamente il suo riuscito tentativo di allontanare i figli dall'altro genitore".
Angelina Jolie, sempre sulle pagine della stessa rivista, nel 2021 aveva invece parlato del proprio ruolo di madre sottolineando l'importanza di accompagnare i figli nella scoperta della propria identità. "Ho sei esseri umani, ognuno con la propria individualità, in casa mia. Sono entusiasta di tutte le diverse fasi, emozioni e curiosità che attraversano. Come si fa a non esserlo?", aveva spiegato l'attrice, aggiungendo che il compito di un genitore è aiutarli a capire chi sono, crescendo insieme a loro con entusiasmo.
Le tensioni familiari affondano le radici nella separazione del 2016, arrivata dopo un presunto episodio avvenuto a bordo di un aereo privato. Secondo le accuse, Brad Pitt avrebbe colpito il figlio maggiore Maddox mentre era in stato di ebbrezza. Una volta atterrata, Angelina Jolie presentò immediatamente la richiesta di divorzio.
Negli anni successivi Maddox ha testimoniato contro il padre nel procedimento per presunte violenze domestiche avviato dall'attrice. Anche Pax si è espresso pubblicamente nei confronti di Pitt, arrivando a definirlo sui social "una persona orribile". Secondo la stampa statunitense, inoltre, anche Zahara, Shiloh e Vivienne avrebbero ormai interrotto ogni rapporto con lui.
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
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Il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt è stato formalizzato alla fine del 2024, dopo otto anni di battaglie legali. Oggi l'attore è legato sentimentalmente a Ines de Ramon e, secondo diverse fonti vicine all'ambiente hollywoodiano, desidererebbe ricostruire il rapporto con i figli. "Brad sente la loro mancanza e vorrebbe avere un legame più stretto con loro", riferiscono alcune indiscrezioni, ricordando come in passato il rapporto fosse molto positivo prima della rottura familiare. Pitt, dal canto suo, non ha mai commentato pubblicamente la vicenda.