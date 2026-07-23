Angelina Jolie, sempre sulle pagine della stessa rivista, nel 2021 aveva invece parlato del proprio ruolo di madre sottolineando l'importanza di accompagnare i figli nella scoperta della propria identità. "Ho sei esseri umani, ognuno con la propria individualità, in casa mia. Sono entusiasta di tutte le diverse fasi, emozioni e curiosità che attraversano. Come si fa a non esserlo?", aveva spiegato l'attrice, aggiungendo che il compito di un genitore è aiutarli a capire chi sono, crescendo insieme a loro con entusiasmo.