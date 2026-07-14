Zahara e Maddox non sono gli unici tra i sei figli della coppia ad aver preso le distanze dal padre dopo la separazione dei genitori avvenuta nel 2016. Shiloh è stata la prima a rendere ufficiale la modifica, depositando la richiesta legale di rimozione del cognome "Pitt" il giorno stesso del suo diciottesimo compleanno e pagando autonomamente il proprio avvocato. Anche la figlia più giovane, Vivienne, ha fatto una scelta simile apparendo nei crediti del musical di Broadway "The Outsiders" semplicemente come "Vivienne Jolie". Per quanto riguarda Pax, sebbene sia rimasto in buoni rapporti con alcuni membri della famiglia allargata di Brad Pitt, diverse fonti confermano che ormai non ha quasi più alcun legame diretto con il padre.