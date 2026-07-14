la decisione

I figli di Brad Pitt Zahara e Maddox cambiano cognome: l'annuncio sui giornali

Gli altri quattro figli della ex coppia avevano fatto lo stesso dopo il turbolento divorzio fra i due attori, finalizzato nel 2024

14 Lug 2026 - 12:33
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I figli di Brad Pitt e Angelina Jolie, Zahara e Maddox, proseguono l'iter per abbandonare ufficialmente il cognome del padre, pubblicando appositi annunci su diverse testate americane. Non si tratta di una loro iniziativa, bensì di un passaggio burocratico obbligatorio previsto dalla legge della California per poter cambiare legalmente il proprio nome. I due ragazzi, di 21 e 24 anni, seguono così le orme dei fratelli Pax, Shiloh, Knox e Vivienne, che da due anni hanno adottato solo il cognome Jolie.

Il percorso legale di Zahara

 Secondo i documenti giudiziari ottenuti da Page Six, la ventunenne Zahara ha pubblicato la sua richiesta di rimozione del cognome paterno sul Los Angeles Daily Journal una volta a settimana per quattro settimane consecutive, precisamente il 16, 23, 30 giugno e 7 luglio. Questo tipo di annuncio pubblico serve a invitare chiunque sia contrario al cambiamento a presentare un'opposizione scritta prima dell'udienza finale. L'udienza in tribunale per Zahara è fissata per il 28 settembre e, se non verranno presentate obiezioni, il giudice approverà formalmente la richiesta. D'altronde la ragazza aveva già iniziato a prendere le distanze dal cognome paterno a maggio, quando è stata presentata alla cerimonia di laurea dello Spelman College con il nome di "Zahara Marley Jolie".

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La richiesta di Maddox

 Anche Maddox, 24 anni, ha seguito la stessa identica procedura. La sua petizione è stata pubblicata sulla medesima testata nei giorni 10, 17, 24 giugno e 1° luglio, motivando la richiesta di cambio nome da Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie con generiche "ragioni personali". In realtà, il ragazzo aveva già iniziato a usare informalmente il solo cognome materno da diverso tempo. Nel 2021, la rivista Us Weekly aveva rivelato che Maddox non usava il cognome Pitt nei documenti non legali, una scelta che all'epoca Angelina Jolie non sembrava sostenere attivamente. Più di recente, inoltre, nei titoli di coda del film "Couture" diretto dalla madre, il giovane è apparso unicamente con il cognome Jolie.

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Una scelta condivisa anche dagli altri figli

 Zahara e Maddox non sono gli unici tra i sei figli della coppia ad aver preso le distanze dal padre dopo la separazione dei genitori avvenuta nel 2016. Shiloh è stata la prima a rendere ufficiale la modifica, depositando la richiesta legale di rimozione del cognome "Pitt" il giorno stesso del suo diciottesimo compleanno e pagando autonomamente il proprio avvocato. Anche la figlia più giovane, Vivienne, ha fatto una scelta simile apparendo nei crediti del musical di Broadway "The Outsiders" semplicemente come "Vivienne Jolie". Per quanto riguarda Pax, sebbene sia rimasto in buoni rapporti con alcuni membri della famiglia allargata di Brad Pitt, diverse fonti confermano che ormai non ha quasi più alcun legame diretto con il padre.

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