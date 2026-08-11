Anne Hathaway criticata per il look che mette in mostra il pancione: "È finto"

Anne Hathaway, i look premaman che ridefiniscono lo stile in gravidanza
© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles
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I dubbi online sull'autenticità della terza gravidanza per un outfit ritenuto troppo audace. La risposta ironica dell'attrice ha placato le polemiche
Il look premaman di Anne Hathaway alla premiere mondiale di "The End of Oak Street" a Los Angeles © Afp/IPA
Anne Hathaway ha saputo rispondere con ironia alle critiche piovute sui social sul look che ha proposto alla premiere di "La fine di Oak Street" a Los Angeles. Le foto online dell'attrice statunitense - 43 anni e in attesa del suo terzo figlio - con un outfit che lascia scoperta una parte del pancione hanno infatti attirato numerose critiche.
"È un fake?", "Dai, non è vero": sono alcune delle espressioni comparse in rete a cui l'interprete della regina Penelope, nel film Odissea di Christopher Nolan, ha saputo tenere testa, replicando con un ironico: "Capelli finti, pancione vero". Tuttavia, altri utenti l'hanno invece difesa, sottolineando come un addome in gravidanza possa apparire particolarmente definito nelle persone con una muscolatura addominale sviluppata.
Non è la prima volta che un look premaman dell'attrice ha creato un caso. In questa occasione, a generare reazioni contrastanti è stato il top corto personalizzato di Atelier Prabal Gurung, descritto dallo stilista come un modello scultoreo all'americana, caratterizzato da una linea asimmetrica e da uno strascico. La star, che lo ha abbinato a jeans a vita bassa e décolleté rosse, ha inoltre scherzato sulle condizioni climatiche durante l'evento, raccontando che il suo abito sembrava letteralmente sciogliersi a causa del caldo.
© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles
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