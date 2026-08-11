LA REPLICA DELLA STAR

Anne Hathaway criticata per il look che mette in mostra il pancione: "È finto"

I dubbi online sull'autenticità della terza gravidanza per un outfit ritenuto troppo audace. La risposta ironica dell'attrice ha placato le polemiche

11 Ago 2026 - 23:09
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Il look premaman di Anne Hathaway alla premiere mondiale di "The End of Oak Street" a Los Angeles © Afp/IPA

Il look premaman di Anne Hathaway alla premiere mondiale di "The End of Oak Street" a Los Angeles © Afp/IPA

Anne Hathaway ha saputo rispondere con ironia alle critiche piovute sui social sul look che ha proposto alla premiere di "La fine di Oak Street" a Los Angeles. Le foto online dell'attrice statunitense - 43 anni e in attesa del suo terzo figlio - con un outfit che lascia scoperta una parte del pancione hanno infatti attirato numerose critiche.

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Anne Hathaway e i dubbi sull'autenticità della gravidanza

 "È un fake?", "Dai, non è vero": sono alcune delle espressioni comparse in rete a cui l'interprete della regina Penelope, nel film Odissea di Christopher Nolan, ha saputo tenere testa, replicando con un ironico: "Capelli finti, pancione vero". Tuttavia, altri utenti l'hanno invece difesa, sottolineando come un addome in gravidanza possa apparire particolarmente definito nelle persone con una muscolatura addominale sviluppata.   

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Il look di Anne Hathaway che ha scatenato le polemiche

 Non è la prima volta che un look premaman dell'attrice ha creato un caso. In questa occasione, a generare reazioni contrastanti è stato il top corto personalizzato di Atelier Prabal Gurung, descritto dallo stilista come un modello scultoreo all'americana, caratterizzato da una linea asimmetrica e da uno strascico. La star, che lo ha abbinato a jeans a vita bassa e décolleté rosse, ha inoltre scherzato sulle condizioni climatiche durante l'evento, raccontando che il suo abito sembrava letteralmente sciogliersi a causa del caldo. 

Anne Hathaway, i look premaman che ridefiniscono lo stile in gravidanza

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© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles
© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles
© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles

© IPA | Anne Hathaway alla prima mondiale del film "The End of Oak Street" a Los Angeles

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