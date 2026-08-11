Anne Hathaway criticata per il look che mette in mostra il pancione: "È finto"

Non è la prima volta che un look premaman dell'attrice ha creato un caso. In questa occasione, a generare reazioni contrastanti è stato il top corto personalizzato di Atelier Prabal Gurung, descritto dallo stilista come un modello scultoreo all'americana, caratterizzato da una linea asimmetrica e da uno strascico. La star, che lo ha abbinato a jeans a vita bassa e décolleté rosse, ha inoltre scherzato sulle condizioni climatiche durante l'evento, raccontando che il suo abito sembrava letteralmente sciogliersi a causa del caldo.