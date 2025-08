Il Diavolo veste Prada 2: ecco (a sorpresa) chi ha più stile sul set

Semplicemente impeccabile. E non sarebbe neppure una novità. Andrebbe, infatti, a Stanley Tucci il premio eleganza sul set. L'attore e regista statunitense, 64 anni, nella pellicola torna a interpretare Nigel Kipling, art director della stessa Runway, nonché braccio destro di Miranda. Durante le riprese, ha colpito nel segno indossando proprio accanto a Meryl Streep un completo tre pezzi (giacca, gilet e pantaloni) in fantasia plaid color tortora, camicia azzurra a righe marroni a contrasto, cravatta a quadri, fazzoletto da taschino, borsa in pelle e scarpe color caramello con la fibbia. Menzione speciale per l'anello importante all'anulare sinistro in argento con una grande pietra ovale color bordeaux.