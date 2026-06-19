Anne Hathaway ha scelto la semplicità per condividere una delle notizie più belle della sua vita. Nessun comunicato, nessuna intervista esclusiva. Solo un breve video pubblicato su Instagram, un abito bianco, un sorriso pieno di emozione e le note di Baby I'm Yours di Barbara Lewis. Così l'attrice premio Oscar ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio, frutto dell'amore con il marito Adam Shulman, al suo fianco dal 2012. Un momento intimo che in pochi minuti ha fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di messaggi di affetto da parte dei fan.