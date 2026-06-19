Dolce attesa

Anne Hathaway è di nuovo incinta: l'annuncio social con il pancione conquista i fan

L'attrice ha condiviso un tenero video su Instagram accompagnato da una canzone d'amore. A 43 anni aspetta il terzo bambino con il marito Adam Shulman

19 Giu 2026 - 19:02
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Anne Hathaway  © Instagram

Anne Hathaway  © Instagram

Anne Hathaway ha scelto la semplicità per condividere una delle notizie più belle della sua vita. Nessun comunicato, nessuna intervista esclusiva. Solo un breve video pubblicato su Instagram, un abito bianco, un sorriso pieno di emozione e le note di Baby I'm Yours di Barbara Lewis. Così l'attrice premio Oscar ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio, frutto dell'amore con il marito Adam Shulman, al suo fianco dal 2012. Un momento intimo che in pochi minuti ha fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di messaggi di affetto da parte dei fan.

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Un video semplice che racconta una grande felicità

 Nel filmato Anne Hathaway entra nell'inquadratura con le mani appoggiate davanti al ventre. Poi, sulle parole della celebre canzone d'amore, lascia cadere lentamente le braccia, mostra il pancione e lo accarezza con un sorriso spontaneo prima di uscire di scena. Nella didascalia bastano poche parole, "Baby, I'm yours", per raccontare tutta la gioia di questo nuovo capitolo.

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L'attrice e Adam Shulman sono già genitori di Jonathan, nato nel 2016, e di Jack, arrivato tre anni dopo. Da sempre molto riservati, hanno costruito una quotidianità lontana dai riflettori, proteggendo la loro famiglia pur continuando a vivere carriere di successo.

Una nuova pagina tra famiglia e cinema

 Negli ultimi anni Anne Hathaway ha parlato più volte di quanto la maternità abbia cambiato il suo modo di guardare alla vita. In una recente intervista a Elle aveva raccontato di voler assaporare ogni momento trascorso con i figli, consapevole che il tempo corre veloce e che ogni fase della crescita è irripetibile. Un pensiero che oggi acquista ancora più significato con l'arrivo di un nuovo bambino.

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La gravidanza arriva in un periodo particolarmente ricco anche dal punto di vista professionale. Dopo il ritorno nei panni di Andy Sachs ne Il Diavolo veste Prada 2 e con l'attesa interpretazione di Penelope nel kolossal The Odyssey, Anne Hathaway continua a essere una delle attrici più richieste di Hollywood. Ma questa volta il ruolo più importante è lontano dal set: quello di mamma, che presto vivrà per la terza volta.

Il Diavolo veste Prada 2, gli abiti da sogno del cast sui red carpet

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© IPA | Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway sul red carpet alla premiere europea a Londra
© IPA | Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway sul red carpet alla premiere europea a Londra
© IPA | Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway sul red carpet alla premiere europea a Londra

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