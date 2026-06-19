Negli ultimi anni Anne Hathaway ha parlato più volte di quanto la maternità abbia cambiato il suo modo di guardare alla vita. In una recente intervista a Elle aveva raccontato di voler assaporare ogni momento trascorso con i figli, consapevole che il tempo corre veloce e che ogni fase della crescita è irripetibile. Un pensiero che oggi acquista ancora più significato con l'arrivo di un nuovo bambino.