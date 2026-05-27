Anne Hathaway: “Sono stata cieca da un occhio per 10 anni”

“Forse sto dando troppe informazioni: Sono stata mezza cieca per 10 anni", ha detto Hathaway, 43 anni, spiegando di aver avuto una cataratta precoce all'occhio sinistro, che ha opacizzato il cristallino. "Ha compromesso la mia vista a tal punto che, di fatto, ero legalmente cieca dall'occhio sinistro". Intorno ai 40 anni, "mi sono sottoposta all'intervento. E non mi ero resa conto di quanto fosse grave la situazione finché non ho potuto finalmente vedere l'intero spettro dei colori. Apprezzo la vista perché mi sembra letteralmente che ogni giorno, quando mi sveglio e riesco a vedere come vedo, sia un miracolo".