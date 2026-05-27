Anne Hathaway: “Sono stata cieca da un occhio per 10 anni”
L'attrice de "Il Diavolo veste Prada 2" ha spiegato di aver vissuto tra i 30 e i 40 anni con una cataratta precoce che le ha compromesso in modo pesante la vista dell'occhio sinistro
Anne Hathaway ha raccontato per la prima volta di essere stata quasi cieca per molti anni e di essersi sottoposta di recente a un intervento chirurgico, ma non per il presunto lifting di cui si vociferava. La star de "Il diavolo veste Prada 2" ha rivelato al podcast Popcast del New York Times di aver sofferto di un grave problema alla vista che ha influito molto negativamente sulla sua vita privata e lavorativa e di averlo risolto solo recentemente.
Cataratta precoce
“Forse sto dando troppe informazioni: Sono stata mezza cieca per 10 anni", ha detto Hathaway, 43 anni, spiegando di aver avuto una cataratta precoce all'occhio sinistro, che ha opacizzato il cristallino. "Ha compromesso la mia vista a tal punto che, di fatto, ero legalmente cieca dall'occhio sinistro". Intorno ai 40 anni, "mi sono sottoposta all'intervento. E non mi ero resa conto di quanto fosse grave la situazione finché non ho potuto finalmente vedere l'intero spettro dei colori. Apprezzo la vista perché mi sembra letteralmente che ogni giorno, quando mi sveglio e riesco a vedere come vedo, sia un miracolo".
"Non mi rendevo conto che in realtà stava mettendo a dura prova il mio sistema nervoso", ha aggiungo la star, madre di due figli, aggiungendo che dopo l’intervento "mi sono calmata".