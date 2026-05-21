LO SHOW TRA MODA E ARTE

Le star a New York per la sfilata di Louis Vuitton: i look più belli

Da Zendaya a Cate Blanchett, da Anne Hathaway a Emma Stone: una parata di stelle per la chiusura del tour americano della moda

21 Mag 2026 - 23:27
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© IPA | Zendaya, Emma Stone e Anne Hathaway tra le star ospiti della sfilata a New York per la collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton
© IPA | Zendaya, Emma Stone e Anne Hathaway tra le star ospiti della sfilata a New York per la collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton
© IPA | Zendaya, Emma Stone e Anne Hathaway tra le star ospiti della sfilata a New York per la collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton

© IPA | Zendaya, Emma Stone e Anne Hathaway tra le star ospiti della sfilata a New York per la collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton

© IPA | Zendaya, Emma Stone e Anne Hathaway tra le star ospiti della sfilata a New York per la collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton

Stelle e star. New York è il place to be del momento per il fashion biz. Dopo la sfilata di Gucci a Times Square, l'Upper East Side ha visto la presentazione della collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton. Un dialogo tra moda e arte, architettura e cultura. In passerella look alternativi e ribelli, ispirati anche al mondo di Keith Haring. In prima fila, nel front row, una costellazione di celebs. 

Le star a New York per la sfilata di Louis Vuitton

 Ad applaudire la nuova collezione, firmata dal direttore artistico della linea donna della maison Nicolas Ghesquière, c'erano Zendaya e Anne Hathaway, Cate Blanchett ed Emma Stone, Emily Blunt, Chase Infiniti, Iris Law, nostra Signora della moda Anna Wintour. In scena - sulla passerella ospitata all'interno della Frick Collection, uno dei musei più importanti della Grande Mela - la storia di due città, Parigi e New York, e il racconto di un legame tra identità e realtà distinte, di dicotomie e dualità. 

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 Mai univoca, contraddittoria, caratterizzata da identità multiple. New York è sempre stata un luogo di "sensibilità alternative e atteggiamenti simultanei", ha spiegato la maison parigina. Una città come esperienza di cultura pop, luogo di aspirazione, destinazione e punto di imbarco. A fare da ispirazione per questa collezione è stata la scoperta negli archivi Louis Vuitton di una valigia in pelle degli anni '30, rielaborata in modo radicale, come una vera e propria tela, da Keith Haring. L'omaggio all'artista contemporaneo americano torna anche su capi di abbigliamento e altri accessori. Blue jeans, jersey, pelle: all’interno degli abiti coesistono diverse epoche e identità della Grande Mela, così come nel tessuto stesso della città. Il colore è vibrante, brillante e positivo. Graffiti di passamaneria o ricami di paillettes creano pizzi inaspettati. Figure moderne sconvolgono quanto resta ancorato al passato. 

Louis Vuitton, i best look della collezione Cruise 2027

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© Afp | Louis Vuitton, i best look della collezione Cruise 2027
© Afp | Louis Vuitton, i best look della collezione Cruise 2027
© Afp | Louis Vuitton, i best look della collezione Cruise 2027

© Afp | Louis Vuitton, i best look della collezione Cruise 2027

© Afp | Louis Vuitton, i best look della collezione Cruise 2027

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