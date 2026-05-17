Gucci show a Times Square, Demna fa sfilare super top e newyorkesi

Quella tra Gucci e New York è una storia d’amore iniziata più di settant’anni fa sulla Fifth Avenue. Portare perciò la sfilata Cruise 2027 nel cuore della Grande Mela è stato come un ritorno a casa per la maison. In passerella super top del calibro di Cindy Crawford e Mariacarla Boscono, celebs e volti noto dello showbiz, come Emily Ratajkowski, Paris Hilton e Tom Brady.