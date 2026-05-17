UNA PASSERELLA DI VOLTI NOTI

Gucci show a Times Square, Demna fa sfilare super top e newyorkesi

Persone che si potrebbero incontrare per strada, individui con il proprio modo di vestire, una pluralità di stili che si intersecano

17 Mag 2026 - 23:57
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GucciCore, in passerella per la sfilata di presentazione della collezione Gucci Cruise 2027 a New York anche Paris Hilton, Cindy Crawford, Emily Ratajkowski e Mariacarla Boscono © Afp

GucciCore, in passerella per la sfilata di presentazione della collezione Gucci Cruise 2027 a New York anche Paris Hilton, Cindy Crawford, Emily Ratajkowski e Mariacarla Boscono © Afp

Quella tra Gucci e New York è una storia d’amore iniziata più di settant’anni fa sulla Fifth Avenue. Portare perciò la sfilata Cruise 2027 nel cuore della Grande Mela è stato come un ritorno a casa per la maison. In passerella super top del calibro di Cindy Crawford e Mariacarla Boscono, celebs e volti noto dello showbiz, come Emily Ratajkowski, Paris Hilton e Tom Brady. 

Gucci Cruise 2027, i best look della sfilata a New York

 “Volevo fare l'impossibile – spiega il direttore artistico Demna nella nota che accompagna la collezione – e mettere Gucci al centro di questa metropoli allestendo una sfilata nel cuore di Times Square, usando i suoi schermi e cartelloni pubblicitari come scenografia”. Questa collezione rappresenta il quarto atto del suo approccio allo studio dei personaggi, riunendo i linguaggi estetici de La Famiglia, Generation Gucci e Primavera in un'unica visione coerente. Questa volta, l'idea era quella di costruire un guardaroba essenziale di capi base che costituiscano il fondamento del linguaggio stilistico della maison: il cappotto doppiopetto, il classico trench, il tailleur, la camicia "must have”, la gonna a tubino. Il tutto, concepito come espressione del glamour e dell’eleganza italiana.

Gucci Cruise 2027, da Cindy Crawford a Paris Hilton: i best look

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© Afp | GucciCore, la sfilata Gucci Cruise 2027 a New York: Paris Hilton
© Afp | GucciCore, la sfilata Gucci Cruise 2027 a New York: Paris Hilton
© Afp | GucciCore, la sfilata Gucci Cruise 2027 a New York: Paris Hilton

© Afp | GucciCore, la sfilata Gucci Cruise 2027 a New York: Paris Hilton

© Afp | GucciCore, la sfilata Gucci Cruise 2027 a New York: Paris Hilton

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Una passerella di gente “comune”

 “Per realizzare qualcosa di autentico e in linea con lo spirito di New York – aggiunge ancora Demna –, ho voluto presentare questa collezione su persone che si potrebbero incontrare per strada, individui con il proprio modo di vestire, una pluralità di stili che si intersecano come le strade della città”. La maggior parte di quanto presentato in passerella entra a far parte di GucciCore, una collezione permanente che si evolverà nel tempo, plasmata sulla visione del designer georgiano e che getterà le basi di un “inconfondibile” guardaroba firmato Gucci fondato su capi pratici e indossabili. 

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I make up look della sfilata

 Infine, menzione speciale per il trucco dai toni drammatici che ha accompagnato la presentazione di questa collezione Cruise 2027. Dagli occhi smokey alle tonalità rosso e nude su labbra ultra-lucide, dalle sopracciglia sottilissime alle ciglia dalla lunghezza estrema.

© Afp

© Afp

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