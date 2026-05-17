Camicie da pigiama, abiti da sera e paillettes: la moda guarda a Hollywood

Tutto torna, almeno nella moda. È così che una giacca Haute Couture del 1949 indossata da Marlene Dietrich diventa punto di partenza e fonte di ispirazione per una collezione che guarda ad Hollywood ed esplora il legame fondamentale tra questa Mecca del cinema e una delle maison più celebri e amate nel mondo. Modelli e modelle hanno sfilato di sera e all'aperto, nella nuova ala del LACMA, per presentare la nuova collezione Cruise 2027 di Dior, la prima firmata da Jonathan Anderson.