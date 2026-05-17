Camicie da pigiama, abiti da sera e paillettes: la moda guarda a Hollywood

Dior, i best look della sfilata Cruise 2027 a Los Angeles
© Ufficio stampa | Dior, collezione Cruise 2027
© Ufficio stampa | Dior, collezione Cruise 2027
Dior Cruise 2027, un look della sfilata a Los Angeles © Ufficio stampa
Tutto torna, almeno nella moda. È così che una giacca Haute Couture del 1949 indossata da Marlene Dietrich diventa punto di partenza e fonte di ispirazione per una collezione che guarda ad Hollywood ed esplora il legame fondamentale tra questa Mecca del cinema e una delle maison più celebri e amate nel mondo. Modelli e modelle hanno sfilato di sera e all'aperto, nella nuova ala del LACMA, per presentare la nuova collezione Cruise 2027 di Dior, la prima firmata da Jonathan Anderson.
Una collezione concepita come un sogno ispirato alle personalità creative di Los Angeles. Dalle giacche in lana bouclé con polsini sfrangiati agli abiti da sera in pizzo ricamato, dalle sciarpe patchwork ai cappotti in shearling: il direttore creativo unico della maison Jonathan Anderson ha voluto esplorare con la sua prima collezione Cruise 2027 il rapporto tra la maison parigina e la città del cinema, partendo da un capo iconico: la giacca indossata dall'Angelo Azzurro nel film "Paura in palcoscenico" (Stage Fright), giallo diretto da Alfred Hitchcock nel 1950. Altro elemento a giocare un ruolo chiave è il papavero della California, il cui motivo floreale fa da fil rouge e decora anche le scarpe.
© Ufficio stampa | Dior, collezione Cruise 2027
© Ufficio stampa | Dior, collezione Cruise 2027
Menzione speciale anche per l'uomo di Los Angeles, vestito con completi scintillanti di paillettes e camicie da pigiama abbinate a pantaloni di pelle. Debutta in questa collezione anche una serie di camicie tipicamente americane, create in collaborazione con l'artista Ed Ruscha.
Per questa collezione Cruise 2027, il direttore creativo makeup di Dior Peter Philips ha creato per modelle e modelli "un look luminoso e naturale - ha spiegato -, punteggiato da esplosioni di colore, ispirato a una collezione di grande impatto e a un'iconica ambientazione cinematografica degli anni Cinquanta".
© Ufficio stampa
Cruise Collection 2027 by Dior | Dior makeup created and styled by Peter Philips | Photography: Jason Kim for Christian Dior Parfums