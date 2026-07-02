Anne Hathaway, perché il suo look premaman rosso è diventato un caso

L’attrice statunitense ha dato una sferzata ai soliti outfit da "mum to be" con un completo jumpsuit a manica lunga con pantalone alla turca in rosso scarlatto. Anche la mini borsa a forma di cuore era total red e i sandali con il tacco a spillo hanno contribuito a dare un’allure da diva. Tuttavia, a rendere il tutto davvero originale è stata la scelta di indossare la blusa al contrario. Invece di portare l’ampio scollo arrotondato sulla schiena, come previsto dai designer del modello, la star dei due capitoli de Il Diavolo veste Prada ha optato per la scollatura sul davanti, dettagli che le hanno consentito – come ha dichiarato – di mettere meglio in mostra i gioielli.