BORSA A CUORE E SUPER TACCHI

Anne Hathaway, perché il suo look premaman rosso è diventato un caso

Un dettaglio, che non è passato inosservato, ha dato un tocco di originalità a un outfit “di rottura” rispetto ai dettami legati alla dolce attesa

02 Lug 2026 - 19:09
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Anne Hathaway, in dolce attesa del suo terzo figlio dal marito Adam Shulman, in total look rosso a New York © IPA

Anne Hathaway, in dolce attesa del suo terzo figlio dal marito Adam Shulman, in total look rosso a New York © IPA

Un momento fashion. Anne Hathaway, in dolce attesa del suo terzo figlio, ha regalato una vera e propria lezione di stile in occasione della tappa a New York del tour di presentazione alla stampa di The Odissey, l’atteso kolossal di Christopher Nolan che la vede protagonista nei panni di Penelope. 

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Anne Hathaway, un look premaman che è una dichiarazione

 L’attrice statunitense ha dato una sferzata ai soliti outfit da "mum to be" con un completo jumpsuit a manica lunga con pantalone alla turca in rosso scarlatto. Anche la mini borsa a forma di cuore era total red e i sandali con il tacco a spillo hanno contribuito a dare un’allure da diva. Tuttavia, a rendere il tutto davvero originale è stata la scelta di indossare la blusa al contrario. Invece di portare l’ampio scollo arrotondato sulla schiena, come previsto dai designer del modello, la star dei due capitoli de Il Diavolo veste Prada ha optato per la scollatura sul davanti, dettagli che le hanno consentito – come ha dichiarato – di mettere meglio in mostra i gioielli. 

Il Diavolo veste Prada 2, gli abiti da sogno del cast sui red carpet

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© IPA | Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway sul red carpet alla premiere europea a Londra
© IPA | Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway sul red carpet alla premiere europea a Londra
© IPA | Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway sul red carpet alla premiere europea a Londra

© IPA | Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway sul red carpet alla premiere europea a Londra

© IPA | Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway sul red carpet alla premiere europea a Londra

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