1 di 14
© Afp | Addio Valentino, i funerali a Roma: Anne Hathaway
© Afp | Addio Valentino, i funerali a Roma: Anne Hathaway
© Afp | Addio Valentino, i funerali a Roma: Anne Hathaway

© Afp | Addio Valentino, i funerali a Roma: Anne Hathaway

© Afp | Addio Valentino, i funerali a Roma: Anne Hathaway

I FUNERALI A ROMA

Addio Valentino, da Anna Wintour ad Anne Hathaway: la moda e le star

23 Gen 2026 - 17:33
14 foto
valentino
anna wintour
anne hathaway