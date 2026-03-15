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© Wikipedia |  Edward Norton
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Celebrità senza statuetta

Dieci attori famosissimi che non hanno mai vinto l'Oscar

Da Ralph Fiennes a Sigourney Weaver sono tanti i divi di Hollywood che non hanno ancora ricevuto il giusto riconoscimento da parte dell'Academy

15 Mar 2026 - 16:01
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