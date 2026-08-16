La regista di "Matrix" Lilly Wachowski accusa: "Nessuno vuole finanziare il mio film perché il cast è tutto formato da persone trans"

L'ostracismo nei confronti di chi ha operato una transizione di genere non basterebbe ancora tuttavia a fermare Lilly, che ci tiene proprio a raccontare in qualche modo questa storia: "Devo essere creativa e trovare modi diversi per portarla davanti al pubblico", ha dichiarato combattiva la regista, che d'altra parte in questa sceneggiatura ha messo molto della vita sua e di sua sorella Lana: entrambe in fondo hanno completato da anni il percorso per diventare donne, trasformandosi in autentiche ambasciatrici dei diritti delle persone transgender: "Questa è una sceneggiatura che per me era estremamente importante scrivere", ha raccontato. "È stata una risposta a quello che sta succedendo nel mondo per le persone trans, e mi ha dato un contenitore enormemente catartico in cui riversare tutta la mia rabbia, la mia ira e la mia frustrazione".