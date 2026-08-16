Come due gocce d'acqua: quando le figlie delle top model sono identiche alle mamme
© Instagram | Cindy Crawford e Kaia Gerber
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La modella racconta per la prima volta l'episodio vissuto da piccola e svela la preoccupazione della madre quando entrò nel cast di “American Horror Story”
LACMA Art + Film Gala 2025: il beauty look di Kaia Gerber © IPA
Kaia Gerber racconta un episodio della sua infanzia rimasto finora segreto. La modella e attrice, 24 anni, figlia di Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber, ha rivelato di essere stata sottoposta a quello che le venne presentato come un "esorcismo" perché da bambina le sarebbe stato detto che era "posseduta".
La confessione è arrivata durante un'intervista al "Mitch Churi Chat Show", dove Gerber ha parlato con ironia del suo rapporto con il soprannaturale. La 24enne ha raccontato di attirare “esseri provenienti da altre dimensioni in modo molto casuale e tranquillo”, prima di aggiungere di sentirsi "perseguitata" da presenze fin dall'infanzia.
È a quel punto che Kaia Gerber ha svelato un particolare mai raccontato pubblicamente. “Mi dissero che ero posseduta da bambina” ha spiegato. E la vicenda non si sarebbe fermata a quella convinzione: qualcuno avrebbe infatti eseguito su di lei una sorta di rito per liberarla dalla presunta presenza.
"Sapete come fecero l'esorcismo? Suonarono un didgeridoo sopra di me, è così che lo fecero" ha raccontato riferendosi al tradizionale strumento a fiato legato alle culture aborigene australiane. Consapevole di quanto la storia potesse sembrare insolita, Gerber ha voluto sottolineare che non stava scherzando: "È successo davvero. Non ne avevo mai parlato prima".
Il rapporto della famiglia con queste suggestioni sarebbe riemerso molti anni dopo. Nel 2021, quando Kaia entrò nel cast di "American Horror Story: Double Feature", Cindy Crawford avrebbe infatti preso molto sul serio la questione.
Secondo quanto raccontato dalla figlia, la supermodella le diede dell’acqua santa da portare sul set, perché non voleva che Kaia rischiasse di essere nuovamente "posseduta". Un gesto che dimostra come il curioso episodio vissuto durante l'infanzia fosse rimasto impresso anche nella memoria della madre.
Oggi Gerber è impegnata nella promozione di "The Shards", la serie creata da Ryan Murphy e Bret Easton Ellis e tratta dall'omonimo romanzo pubblicato dallo scrittore nel 2023. Nel cast c'è anche Homer Gere, 26 anni, figlio di Richard Gere, con il quale Kaia condivide un curioso legame familiare.
Cindy Crawford e Richard Gere, infatti, sono stati sposati per quattro anni prima di divorziare nel 1995. Homer ha raccontato a "Vogue" di aver affrontato la coincidenza praticamente subito dopo aver conosciuto la collega. Una storia di famiglia che, tra vecchi matrimoni, nuovi set e racconti soprannaturali, torna così a intrecciarsi anche davanti alle telecamere.
© Instagram | Cindy Crawford e Kaia Gerber
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