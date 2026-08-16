"Sapete come fecero l'esorcismo? Suonarono un didgeridoo sopra di me, è così che lo fecero" ha raccontato riferendosi al tradizionale strumento a fiato legato alle culture aborigene australiane. Consapevole di quanto la storia potesse sembrare insolita, Gerber ha voluto sottolineare che non stava scherzando: "È successo davvero. Non ne avevo mai parlato prima".