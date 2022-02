Buon compleanno Cindy Crawford, rivediamola a Fuego 2000

Tanti auguri a Cindy Crawford, che il 20 febbraio compie 56 anni. Crawford fa parte delle modelle che negli anni '80, grazie all'occhio esperto di Gianni Versace, elevò la categoria delle mannequin a un grado superiore dando vita alla categoria delle supermodelle: da Naomi Campbell a Claudia Schiffer. Il segno distintivo della Crawford è stato quel neo che le incornicia le labbra, ma le sue misure perfette l'hanno fatta diventare una delle più sexy top model del mondo.

La sua bellezza da capogiro è stata immortalata anche sulla cover di Playboy. Anzi Cindy è stata la prima modella a posare nuda per il mensile. Per quattro anni è stata sposata con Richard Gere, poi si è sposata in seconde nozze con Randy Gerber, da cui ha avuto due figli Presley Walker e Kaia Jordan, destinata a seguire le orme dalla mamma.

Nel giorno del suo compleanno la rivediamo in un'intervista a "Fuego" del 2000, quando raccontava del suo rapporto con il gossip.