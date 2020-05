Kaia Gerber in bikini sfoggia un fisico asciutto e perfetto, ma quello che stavolta attira l'attenzione non sono le sue forme, ma il gesso che sfoggia al braccio destro. "Ho avuto un piccolo incidente ma sto bene", scrive su Instagram la figlia di Cindy Crawford a corredo delle foto in cui mostra prima il suo fisico da 10 e lode e poi la radiografia. Per lei dai follower arrivano sostegno e affetto, che le inviano cuori social e le chiedono notizie.

Kaia Gerber in bikini, che “rottura” la quarantena americana 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Da Kaia a Iris, i vip lasciano posto ai figli

Kaia non dà spiegazioni sull'accaduto, ma il suo sorriso e la sua spensieratezza confermano le sue parole: l'incidente è stato davvero di poco conto. Il braccio rotto non è certo un limite per la modella, che non rinuncia ai selfie e nemmeno a un bagno in piscina. A mollo in vasca si dedica alla lettura di un ebook e ne approfitta per lanciare l'appuntamento con il suo club del libro, iniziativa con cui ha intrattenuto i fllower durante l'isolamento. A commentare insieme a lei il lavoro di Joan Didion annuncia una compagna davvero inaspettata: Emily Ratajkowski, presentata dalla Gerber come "un'ospite d'eccezione che sostiene noi donne con tanta passione".

LEGGI ANCHE >Striptease in spiaggia per Kaia Gerber

Nonostante il piccolo incidente, la quarantena di Kaia è trascorsa serenamente tra letture impegnate, bagni in piscina, coccole ai cani e selfie bollenti. Sui social non sono mancati scatti dal suo isolamento dorato che hanno intrigato e conquistato i fan. Anche l'appuntamento culturale ha trovato l'appoggio dei fan, che hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa, complice anche la partecipazione di amici famosi, una su tutte la sua celebre mamma Cindy.

Kaia Gerber, fisico spaziale in piscina per la figlia d’arte Instagram 1 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti: