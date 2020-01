Striptease in spiaggia per Kaia Gerber 

Bellissima e super sexy, con un corpo favoloso e un viso d'angelo... proprio come mamma Cindy Crawford. A 18 anni appena compiuti, Kaia Gerber è già una star delle passerelle e dei social. In spiaggia a Miami con gli amici si lancia in uno striptease mozzafiato, come testimonia il settimanale Gente: via il vestitino nero, resta vestita solo di un microbikini che le esalta il lato B. Poi, per la gioia dei follower, condivide una serie di scatti hot anche su Instagram...