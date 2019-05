Basta minorenni in passerella, guarda le top under 18

A partire dal 2020 le maison del gruppo Kering non faranno più sfilare in passerella le minorenni e anche per gli shooting fotografici da adulti sceglieranno solo over 18. La decisione importante segna una svolta nel mondo della moda, soprattutto se ricordiamo le top Naomi Campbell e Kate Moss sbocciate davanti ai flash a 13-14 anni o le più recenti sorelle Hadid.