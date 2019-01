Lily-Rose Depp, è nata una stella: la figlia di Johnny Depp seduce in copertina

Ammicca sensuale, il look audace, le forme perfette: è sicuramente nata una stella. E' Lily-Rose Depp, 19 anni figlia, bellissima, della star di Hollywood Johnny Depp e della cantante e modella francese Vanessa Paradis. A lei è dedicata la cover di febbraio di Vogue Magazine a cui la modella e attrice racconta la sua fatica per far carriera proprio a causa del suo celebre cognome: "Ho sempre avuto l'impressione di dover lavorare il doppio per dimostrare alle persone che non sono qui solo perché per me è facile...", ha detto Lily-Rose, che ha debuttato al cinema nel 2014 come comparsa in "Tusk" e ha poi ricoperto altri ruoli in altri film fino all'ultimo, The King", girato l'anno scorso al fianco di Timothée Chalamet e ha aggiunto: “Se non funzioni bene per qualcosa, non ti assumono solo perché il tuo cognome suona bene sui poster...".