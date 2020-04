Kaia Gerber, fisico spaziale in piscina per la figlia d’arte

Mentre nuota sott'acqua sfoggiando un fisico perfetto, Kaia Gerber sembra una vera e propria sirena. Il bikini nero striminzito mette in evidenza il suo corpo mozzafiato, esaltando il lato B da 10 e lode. Gli scatti in costume che la modella ha condiviso su Instagram hanno lasciato a bocca aperta migliaia di fan, che l'hanno sommersa di like e complimenti.

Non ha davvero nulla da invidiare a mamma Cindy Crawford la giovane star delle passerelle. In pochissimo tempo è diventata una tra le modelle più richieste del fashion system. A soli 18 anni ha già una carriera brillante ed ha sfilato per i più grandi stilisti. Ha seguito le orme della celebre madre, che negli anni '90 era una delle top model più desiderate e ancora oggi è considerata una dea, ed è riuscita a replicare il suo stesso successo. Merito del suo sguardo dolce, dei lineamenti delicati e di un corpo stupendo.

Sui social Kaia alterna sapientemente immagini del suo quotidiano, tra le coccole al cane e selfie bollenti in bikini o in topless, ad altre che la ritraggono in passerella, mentre indossa abiti favolosi e scenografici. Quello che non lascia trapelare mai è la sua situazione sentimentale. Ufficialmente è single, ma sono sempre più insistenti le voci che la vorrebbero molto vicina all'attore della serie "Riverdale" Cole Sprouse, che però (almeno in teoria) sarebbe fidanzato con la collega Lili Reinhart.

