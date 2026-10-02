Durante la stessa conversazione del 2024, il cantante aveva parlato anche del modo in cui le nuove generazioni si rapportano alla sua musica. Alcuni dei suoi brani più conosciuti, secondo Pezzali, vengono ancora trasmessi e conosciuti dai ragazzi. L'artista aveva spiegato che con le nuove canzoni cerca anche di parlare una lingua comprensibile a suo figlio e ai suoi coetanei. Hilo, aveva raccontato, aveva così compreso che il padre continua a fare musica e a svolgere quella professione. Il cantante aveva inoltre osservato che il figlio aveva ormai superato il disagio legato al suo nome particolare e aveva iniziato persino a vantarsene, proprio perché Hilo è un nome poco comune.