© Instagram | Max Pezzali con il figlio Hilo e la moglie Debora Pelamatti
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Hilo Pezzali, figlio del noto cantante Max Pezzali e della sua prima moglie Martina Marinucci, ha compiuto 18 anni il 24 settembre 2026 e di recente ha celebrato l’importante traguardo insieme al padre e alla sua attuale moglie, Debora Pelamatti. Nelle foto pubblicate su Instagram da quest'ultima, i tre si mostrano elegantissimi, con dei flûte pieni di spumante in mano.
Nel corso degli anni Max Pezzali ha parlato in diverse occasioni del rapporto con il figlio, raccontando sia alcuni aspetti della loro vita quotidiana sia le difficoltà affrontate quando Hilo era ancora bambino. Già nel 2020, intervistato da Vanity Fair, il cantante aveva descritto il figlio come una sorta di punto di riferimento e aveva scherzato sulla distanza generazionale che li separa. Tra i due ci sono infatti 41 anni di differenza. Pezzali aveva raccontato di considerare Hilo una sorta di osservatore privilegiato del mondo dei giovani, spiegando allo stesso tempo di riconoscere in lui diversi tratti del proprio carattere, seppure in una versione che aveva definito "8.0".
Uno degli episodi più delicati raccontati dal cantante riguarda la malattia di Kawasaki, una vasculite sistemica che aveva colpito Hilo durante l'infanzia. Per la famiglia fu un periodo particolarmente difficile, anche se la patologia si concluse fortunatamente senza conseguenze per il ragazzo. Pezzali ne aveva parlato come di un'esperienza rimasta profondamente impressa nella sua memoria, spiegando che le difficoltà vissute in quel periodo erano ormai alle spalle.
Nel novembre 2024, il cantante era tornato sull'argomento durante un'intervista a Vanity Fair. Il ricordo della malattia lo aveva riportato a un periodo che aveva descritto come un vero incubo. Pezzali aveva inoltre spiegato di essersi informato sulle possibilità di recidiva, considerate rare, e di aver contattato l'Associazione Gli amici di Lapo, che segue i genitori dei bambini colpiti da questa patologia rara, oltre all'ospedale Meyer di Firenze.
Pezzali ha parlato in più occasioni del nome scelto per il figlio. Hilo è infatti il nome di una città della Big Island, nelle Hawaii, un luogo al quale il cantante è particolarmente legato. Nel 2011, quando Hilo aveva appena pochi anni, Pezzali aveva spiegato in un'intervista che il nome era quello di un "mitico navigatore delle Hawaii". Anche un anello che indossava all'epoca aveva un significato legato al figlio: sulla superficie era presente una H, iniziale del suo nome. Parlando di Hilo, il cantante aveva raccontato che la nascita del figlio aveva cambiato profondamente il modo in cui guardava alla propria vita. In quel periodo stava promuovendo l'album "Terraferma", in uscita nel febbraio dello stesso anno.
Nel 2024 Pezzali aveva raccontato anche alcuni episodi più leggeri legati al rapporto con Hilo. Il cantante aveva spiegato che il ragazzo, in determinate situazioni, tende a evitare di sottolineare di essere suo figlio. Allo stesso tempo, però, ci sono momenti nei quali questa parentela può tornare utile. Pezzali aveva raccontato che Hilo gli aveva confidato di aver apprezzato una playlist composta con le sue canzoni, pur senza ammetterlo facilmente. Il cantante aveva quindi scherzato sul fatto che, quando serve, può sempre giocare la carta del "sono suo padre".
Durante la stessa conversazione del 2024, il cantante aveva parlato anche del modo in cui le nuove generazioni si rapportano alla sua musica. Alcuni dei suoi brani più conosciuti, secondo Pezzali, vengono ancora trasmessi e conosciuti dai ragazzi. L'artista aveva spiegato che con le nuove canzoni cerca anche di parlare una lingua comprensibile a suo figlio e ai suoi coetanei. Hilo, aveva raccontato, aveva così compreso che il padre continua a fare musica e a svolgere quella professione. Il cantante aveva inoltre osservato che il figlio aveva ormai superato il disagio legato al suo nome particolare e aveva iniziato persino a vantarsene, proprio perché Hilo è un nome poco comune.
Il tema del rapporto tra genitori e figli aveva portato Pezzali a riflettere anche sui cambiamenti vissuti dai ragazzi di oggi. Nel 2024 aveva sostenuto che le nuove generazioni crescono in un ambiente molto diverso da quello conosciuto dai loro genitori. Vengono oggi protetti molto di più di quanto accadesse in passato, ma allo stesso tempo hanno una maggiore consapevolezza dei meccanismi che regolano il mondo della musica e dell'intrattenimento.
© Ufficio stampa
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