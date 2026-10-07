Il successivo incontro tra padre e figlio ha chiuso un capitolo rimasto aperto fin dagli anni Sessanta. Michael McDonald ha raccontato di aver convissuto a lungo con il timore di non sapere quale sorte fosse toccata al figlio dato in adozione quando lui e la madre erano appena adolescenti. La sua più grande preoccupazione era capire se avesse avuto una vita felice e una famiglia capace di offrirgli amore e stabilità. Quel timore si è dissolto quando ha scoperto che Goessling era cresciuto serenamente a St. Louis con i genitori adottivi Paul Goessling e Kay Goessling. L'uomo ha raccontato di aver sempre saputo di essere stato adottato e di aver avuto un'infanzia felice, al punto da dichiarare che non avrebbe potuto desiderare genitori migliori di quelli che lo hanno cresciuto. Anche per questa ragione il ricongiungimento non è stato vissuto come la ricerca di una famiglia perduta, ma come l'occasione per completare un pezzo della sua storia.

